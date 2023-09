Despărțirea dintre Armin Nicoară și Claudia Puican este însă doar pe plan profesional. Decizia vine tocmai pentru a-și îmbunătăți viața lor personală și de cuplu. Cei doi artiști lucrează într-o industrie care implică o program foarte intens, multe călătorii și muncă constantă, ceea ce a dus la o presiune asupra vieții lor personale și a relației lor.

Armin Nicoară a mărturisit că, din cauza programului încărcat și a faptului că petrec mult timp împreună, relația lor a devenit tensionată, iar monotoniei i s-a adăugat și oboseala.

Claudia Puican a adăugat că se simte „ca un burete care absoarbe toată energia”, iar această presiune a avut un impact negativ asupra relației lor.

Cu toate acestea, cei doi intenționează să rămână împreună ca soț și soție și să separe doar partea profesională a vieții lor.

În plus, cei doi au dezvăluit că au semnat un contract prenupțial înainte de căsătorie pentru a evita discuții sau conflicte legate de finanțele lor personale.

„Ea își face banii ei. Când am făcut nunta, eu am făcut cu ea un contract prenupțial. Am zis fiecare cu treaba lui. Să nu apară discuții, să ne certăm, că eu am făcut mai mult”, a declarat Armin Nicoară.