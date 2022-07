„Oameni buni, mă simt foarte bine. Vă mulţumesc pentru grijă. Tocmai i-am sunat pe senatorul Casey, congresmanul Cartwright şi primarul Cognetti (şi pe verii mei din Scranton!) să le transmit regretele mele pentru absenţa de la evenimentul nostru de astăzi”, a scris joi Joe Biden pe contul său de Twitter.

La finalul postării sale, el a scris că este „în continuare ocupat”. Mesajul său a fost însoțit de o fotografie în care poartă costum și stă la un birou la Casa Albă, cu un stilou în mână şi telefoane smart în faţa lui.

Folks, I’m doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.

Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022