Autorităţile din Polonia spun că Belarus încearcă să declanşeze o confruntare majoră. Totul se întâmplă după ce, pe rețelele de socializare, au apărut imagini care arată mii de migranţi ce se îndreaptă spre frontiera dintre Belarus şi Polonia. Aceștia sunt escortați de militari belaruși înarmați și cu câini de vânătoare.

Forțele speciale din Polonia declară că este cea mai mare încercare de forțare a graniței și anunță că au mobilizat peste 28.000 de polițiști și soldați.

Noi imagini postate pe rețelele sociale arată cum migranții încearcă să taie gardul de sârmă ghimpată dintre Balerus și Polonia cu clești de sârmă, în timp ce soldații polonezi îi resping cu gaze lacrimogene.

Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez, Piotr Muller, a declarat că sunt 3-4.000 de migranți la graniță și alți 10.000 pe teritoriul belarului, care se îndreaptă pre frontiera cu Polonia.

Mon 8 Nov: Afghan refugees attempting to smash down the razor wire on the Belarus – Poland border today. pic.twitter.com/SQLxowg6tc — UK Justice Forum 🇬🇧 News as it happens! (@Justice_forum) November 8, 2021

Comisia Europeană intervine! „Belarus trebuie să înceteze”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cere Belarusului să nu mai folosească migranții pe post de arme politice, într-o declarație publicată luni seară. Ea cere statelor membre să aprobe sancțiuni extinse pentru regimul bielorus și anunță că doi vicepreședinți CE vor merge în țările de origine ale migranților, pentru a le convinge să nu mai permită folosirea acestora de către regimul de la Minsk.

„Belarus trebuie să înceteze să mai pună în pericol viețile oamenilor. Folosirea de către Belarus a migranților în scopuri politice este inacceptabilă. Autoritățile bieloruse trebuie să înțeleagă că a pune presiune în acest fel pe Uniunea Europeană, prin folosirea cinică a migranților, nu va ajuta la atingerea scopurilor lor.

Am vorbit cu prim-miniștrii polonez, Mateusz Morawiecki, lituanian, Ingrida Šimonytė, și leton, Arturs Krišjānis Kariņš, pentru a le transmite solidaritatea UE și pentru a discuta măsurile pe care le poate lua UE pentru a-i sprijini în eforturile lor de a facă față acestei crize.

Fac apel la statele membre să aprobe sancțiuni extinse pentru autoritățile bieloruse responsabile pentru acest atac hibrid.

Vicepreședintele Schinas, împreună cu Înaltul Reprezentant Borrell vor merge în zilele următoare în țările de origine și în țările de tranzit, pentru a se asigura că aceste state iau măsuri pentru a preveni ca cetățenii lor să cadă în capcana întinsă de autoritățile bieloruse.

UE va evalua în mod particular cum să sancționeze – inclusiv prin introducerea pe lista neagră – companiile aeriene din țări terțe care sunt implicate în traficul de ființe umane.

În final, Comisia va evalua împreună cu ONU și agențiile sale specializate cum să prevină o criză umanitară și să se asigure că migranții pot fi trimiși în siguranță înapoi în țările lor de origine, cu ajutorul autorităților lor naționale”, se arată în mesajul transmis de șefa Comisiei Europene.