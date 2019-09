Avocatul a declarat că la dosar nu se găsesc înregistrările cu apelurile Alexandrei la 112. În primă fază s-a găsit un CD care era gol iar apoi a fost găsit alt CD care avea înregistrări diferite față de transcripturile ce au apărut în presă.

”Am stat foarte mult pentru și pentru faptul că circa trei ore au căutat în dosar sau în alte părți CD-ul cu înregistrarea de la 112. Plicul unde trebuia să fie era sigilat, era atașat la dosar, dar era gol. După trei ore și ceva au găsit CD-ul. Nu știu dacă este cel original, nu cred că este cel original. Din ceea ce am ascultat acolo, se pare că situația este total alta decât cea care a fost relatată și scoasă în evidență în presă.

Nu o să vă pot spune exact despre ce e vorba, dar pot să vă spun că transcriptul nu coincide cu înregistrarea în puncte esențiale, vitale. Nici nu sunt redate cum s-a ieșit în presă cu tot ceea ce este acolo. Relevă o altă situație de fapt și alte cu incidente infracționale, inclusiv de acoperire a polițiștilor și a celor care au avut ancheta inițială.

Și eu mă gândesc cine a pus un plic sigilat și gol la dosar? Este normal să fie în dosarul Alexandrei, dacă sună la 112, cum să fie la SIIJ. Dosarul e total incomplet, nu e nimic din ce s-a găsit la lizieră, nu are planșe foto, video, nimic”, a declarat Tonel Pop.

Tonel Pop declara miercuri că apelul Alexandrei la 112 va fi restranscris.

„Am studiat din nou o parte din dosar, s-a revenit o colaborare profesionala si principiala cu procurorul de caz si cu ceilalti procurori. Am studiat impreuna cu procurorii din nou transcripturile de la 112, conversatia Alexandrei care s-a inregistrat pe robotul STS. Am invederat procurorului de caz aumite aspecte, se fac reverificari si se va retranscrie, reasculta partea audio. Am evidentiat lucruri importante care pot avea o importanta deosebita in economia cazului”, a spus Tonel Pop.

