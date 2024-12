Descoperirea puterii și influenței limbajului

În cel mai recent număr al Psychological Science in the Public Interest, Stephen Flusberg și echipa sa oferă o analiză cuprinzătoare a cercetării privind efectele încadrării, inclusiv un studiu al efectelor comune ale încadrării și o taxonomie a tehnicilor lingvistice de încadrare. Autorii susțin că încadrarea are efecte puternice asupra societății și asupra modului în care indivizii percep lumea.

Accentul pus pe controlul lingvistic în mediile populare poate reflecta o preocupare mai profundă cu privire la forța limbajului în viața noastră de zi cu zi. Metaforele, cum ar fi metaforele de război, pot genera un sentiment sporit de urgență atunci când sunt utilizate pentru a descrie o problemă și pentru a ne forma convingerile cu privire la un anumit subiect. Metaforele sunt deosebit de eficiente pentru modelarea convingerilor cu privire la probleme abstracte și complexe, cum ar fi cancerul, deoarece mobilizează cadre cognitive cu privire la domenii mai concrete și familiare, cum ar fi bătăliile și călătoriile.

Recomandările autorilor

Autorii își încheie lucrarea cu recomandări pentru o încadrare eficientă și pentru a inspira reflecția asupra rolului încadrării în societate. O înțelegere mai profundă a încadrării poate îmbunătăți abilitățile de comunicare, navigarea în mediile lingvistice și îmbunătățirea perspectivelor de a obține rezultate. Cercetarea servește drept memento pentru a fi atenți la cuvintele și frazele care atrag atenția sau generează răspunsuri emoționale puternice.

Într-un comentariu publicat în paralel cu lucrarea, James Walsh de la The Agency Fund pledează pentru o nouă perspectivă asupra încadrării, menționând rolul fundamental al acesteia în cogniție și contribuțiile la economia și politica guvernamentală. Deși cercetările privind încadrarea s-au extins dincolo de psihologie, dovezile emergente sugerează că abia începem să valorificăm întregul lor potențial în următorii 100 de ani, scrie sciencedaily