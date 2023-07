După ce au negociat aproape toată ziua de luni, Clubul Sportiv al Armatei Steaua și FCSB au ajuns la un acord privind închirierea Arenei din Ghencea.

Gigi Becali și-a asumat o garanție de 750.000 de euro

Dintre toate clauzele contractului de închiriere, singurele disensiuni existente sunt în legătură cu garanția pentru eventualele cheltuieli care ar fi necesare la refacerea suprafeței de joc, în cazul în care aceasta va fi distrusă iremediabil, relatează GSP. CSA Steaua a propus un bilet la ordin, semnat de FCSB. Clubul MApN avusese această cerință și săptămâna trecută, când a solicitat ca respectivul bilet la ordin să fie în valoare de 1.000.000 de euro.

Ulterior însă, a diminuat cuantumul garanției cu aproape 25%. FCSB se gândește serios să accepte această ofertă, și ar fi gata să semneze un bilet la ordin, însă un bilet la ordin avalizat, care să acopere nivelul impus de CSA Steaua. Astfel, banii vor putea fi accesați imediat, în cazul în care gazonul va fi deteriorat într-o asemenea măsură încât să presupună înlocuirea lui totală.

Printr-un bilet la ordin avalizat, o altă persoană numită avalist își asumă obligația de plată în aceeași măsură ca și emitentul. Avalistul poate fi o persoană fizică, dar și o persoană juridică. Dacă suma nu poate fi recuperată de la emitent în parte sau în totalitate, beneficiarul se va îndrepta împotriva avalistului pentru plată.

În acest caz, avalistul ar fi Gigi Becali, care va gira pentru biletul la ordin pe care îl va emite FCSB.

Cele două părți ar urma să se întâlnească marți, pe data de 18 iulie, pentru a definitiva contractul, căruia i se va adăuga biletul la ordin avalizat emis de FCSB. Dacă nu apar alte complicații, FCSB va putea informa oficial Jandarmeria că vor evolua în Ghencea. După aceea, se vor emite biletele pentru meciul cu Dinamo.

Meciul cu Dinamo va avea loc sâmbătă

Derby-ul cu Dinamo este programat pentru sâmbătă, 22 iulie, ora 21:30.

„Să fie stadion și să stea gol? Să nu dai voie celei mai populare echipe din țară să joace acolo? Înseamnă că politicul nu mai are forță deloc, nu mai are forță ministrul, prim-ministrul nu mai are nicio forță”, a spus Dumitru Dragomir.