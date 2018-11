Deputații au adoptat tacit o lege importantă! Cine va primi sute de mii de euro anual

Este vorba despre o lege prin care Casa Regală va primi, în fiecare an, o sumă uriaşă de bani.

Vorbim despre fonduri de 860.000 de euro. Această sumă va fi alocată Familiei Regale, anual, dn bugetul de stat.

Proiectul a fost adoptat prin procedură tacită. Acesta a trecut de Camera Deputaţilor fără să fie votată şi dezbătută şi a ajuns la Senat care este cameră decizională.

Care este motivul?

Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că a fost depăşit termenul constituţional pentru dezbaterea şi votul pe marginea actului normativ.

"Institutia pentru promovarea valorilor nationale 'Regele MIHAI I', denumita in continuare Institutia, este organizata si functioneaza ca autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar. Sediul Institutiei este Palatul Elisabeta, situat in Soseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 28, sector 1, Bucuresti", prevede proiectul de lege.

Predarea-preluarea imobilului se realizeaza pe baza de protocol incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii.

Activitatea institutiei consta in:

- crearea si dezvoltarea de programe si proiecte in vederea promovarii traditiilor, obiceiurilor si simbolurilor nationale, a persoanelor si realizarilor de valoare din domeniul stiintific, cultural, educational, sportiv si economic;

- promovarii unor evenimente cu semnificatie istorica;

- promovarii, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, a imaginii Romaniei, investitiilor si turismului, artei, stiintei, educatiei si a monumentelor istorice fata de personalitati, investitori si institutii din strainatate.

Conducerea Institutiei este asigurata de un director numit si revocat din functie de catre Parlament, in sedinta comuna a celor doua Camere, la propunerea Custodelui Coroanei Romaniei, cu votul majoritatii parlamentarilor prezenti.

Suma se va actualizeaza din oficiu, in fiecare an, cu rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecarui an in care se face actualizarea si comunicat de Institutul National de Statistica.

Institutia prezinta, in plenul Parlamentului, raportul anual si contul de executie bugetara. Raportul trebuie sa cuprinda informatii cu privire la activitatea Institutiei. Raportul anual si contul de executie bugetara se depun la Birourile permanente reunite pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, pentru anul anterior.