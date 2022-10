Veste foarte bună pentru România, în contextul sezonului rece care se apropie şi care ar putea reprezenta una dintre cele mai grele ierni din istorie pentru Europa, în contextul problemelor de pe piaţa energiei.

România a umplut deja în proporţie de aproape 91% depozitele de gaze, potrivit Transgaz

Duminică, 16 octombrie, Transgaz a anunţat că România avea duminică dimineaţă în depozite 2,801 miliarde metri cubi gaze, volum ce corespunde unei ponderi de 90,9% din capacitatea de înmagazinare a ţării noastre.

Reamintim că, potrivit noului regulament al Comisiei Europene, a fost impus un prag minim aprobat pentru România de 80%. Acest prag a fost deja atins pe data de 17 septembrie, potrivit datelor Transgaz.

În plus, în luna septembrie, Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, anunţa că stocurile comune de gaze naturale au ajuns la 84% la nivelul întregii Uniuni Europene.

„Prietenii noştri din ţările baltice au depus eforturi uriaşe pentru a pune capăt dependenţei lor de Rusia. Au investit în energia din surse regenerabile, în terminale GNL şi în conducte de interconectare.

Toate acestea au fost înfăptuite cu costuri ridicate, însă dependenţa de combustibilii fosili din Rusia are un preţ mult mai mare. Trebuie să ne debarasăm de această dependenţă în întreaga Europă. Am convenit aşadar să constituim stocuri comune. Am ajuns deja la 84%: mai mult decât obiectivul pe care ni l-am fixat”, spunea şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la acel moment.

Importuri mai mici de gaze cu 20% în primele opt luni ale anului

Tot astăzi, 16 octombrie, potrivit unor date venite, de data aceasta, de la Institutul Naţional de Statistică (INS), s-a aflat că România a importat, în primele opt luni din 2022 (ianuarie – august), o cantitate de gaze naturale cu 20,1% mai mică faţă de cea din perioada similară a anului trecut.

În acelaşi interval menţionat, ianuarie – august 2022, producţia internă de gaze naturale a României a fost de peste 4,609 milioane tep, cu 4,6% (223.300 tep) mai mică faţă de intervalul similar al anului trecut.

La nivelul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, se estimează că, în 2022, România va înregistra o producţie de gaze de 7,45 milioane tep şi importuri de 2,33 milioane tep, în creştere cu 1,9%, respectiv în scădere cu 19,6%, de la an la an.