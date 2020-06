”Doamne Ajuta!!!! E primul Anunt Realist si Corect al perioadei! Ei, dar cum ar fi fost sa ne apucam acum sa crestem si mai mult anvelopa de cheltuieli, in tot acest tablou Atat de fragil economic !”, și-a început aceasta mesajul.

”Cât de inuman să fii”

”Cumva, nici nu mai conteaza atat de mult acest anunt plin de normalitate facut de Orban, cat ma deranjeaza si iar imi amintesc de caracterul profund meschin al celor care au scris acel program de guvernare de la PSDragnea, care cu buna seama stiau ca nimeni niciodata nu ar fi putut pune in aplicare, pe actuala structura economica, astfel de cresteri de pensii!

Cat de inuman sa fii sa te joci cu emotia unor oameni care depind exclusiv de orice banutz ce le vine in plus, lunar, la pensie. Cum sa faci asta ???! ”, a continuat Denise Rifai.

O majorare cu 40% de la 1 septembrie este imposibilă

”Sa ne fie clar: cu sau fara covid si cu sau fara impactul pe care aceasta pandemie il va avea in cele din urma, pensiile Oricum nu puteau creste de la 1 sept cu 40%. Decat daca intram oficial in faliment ca stat.

Si din nou, repet! Cam Cat de Meschin sa fii sa te joci cu emotiile unor oameni care oricum isi duc viata intr-o cumpatare sora cu saracia??!”, a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook.

Despre PSD și pensiile speciale

”Ps. Scriu PSDragnea caci acolo au fost “marii ganditori” si “implementatori” ai acelui Faraonic Program de Guvernare; ce e drept, azi nu prea mai sunt de gasit; unii stau ascunsi pe sub mese si scaune, si altii inca chitzaie pe la colturi despre cum ar fi rupt ei Romania in doua daca erau Ei cei alesi. :))

Ps2. Cat despre marele anunt cu pensiile speciale, am asa un Sentiment ca trebuie sa Ne linistim! Pensiile speciale vor ramane si Speciale si La Fel. La fel de Mari in plata, ma refer. Ce a fost? Un mic joc de imagine pt toate partidele, din care toti vor iesi prost.

Ps3. Mi e dor de Voi!”, a fost mesajul acesteia.