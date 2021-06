Denise Rifai nu s-a mai abţinut. I-a adresat o întrebare directă Gabrielei Firea, fostul primar al Capitalei. Când era şefă la Primărie, Firea a intrat în conflict cu mai mulţi jurnalişti, iar totul s-a terminat la tribunal.

Denise Rifai, înfruntare cu Firea

Denise Rifai a înfruntat-o în direct pe Gabriela Firea, la Kanal D, şi i-a pus cea mai dură întrebare. Toată lumea a fost uimită.

“M-aţi dat în judecată inclusiv pe mine în perioada când lucram la Realitatea TV pentru că vă criticam constant activitatea de primar şi mi-aţi cerut despăgubiri în valoare de 100.000 de euro.

Toţi jurnaliştii, inclsuiv eu personal, am criticat primarul Gabriela Firea şi nu omul Gabriela Firea. Cu toate acestea cererile de chemări în judecată erau formulate de primarul general Gabriela Firea, în nume personal şi nu ca reprezentant al municipiului.

Aţi reacţionat aşa ca toate cheltuieile de judecată să fie făcute din bugetul Primăriei şi nu al dvs. Jurnaliştii v au mai acuzat că adevăratul scop al dvs. era pentru intimidare şi pentru a nu mai publica articole împotriva dvs. Aţi vrut să puneţi pumnul în gura presei?”, a întrebat-o Denise Rifai pe Firea.

Firea s-a apărat imediat şi a negat acuzaţiile. “Nu am dat pe nimeni în judecată pentru că m-a criticat cineva. Nu am dat în judecată pentru afirmaţii ca ţoapa de la primărie, individa aia de la primărie, cucoana aia şi apelative dezonorante.

Am dat în judecată doar atunci când am considerat că s-a depăşit orice limită a profesionalismului şi că nu mi s a solicitat punctul de vedere cu privire la afirmaţii de genul a furat, a avut interese finaciare. Am dorit să-mi apăr reputaţia de primar general. E normal să reacţionez aşa”, a spus Firea.