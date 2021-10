Ce a fost nevoit să facă Mohammad Murad, înainte de a deveni bogat?

Denise Rifai l-a avut drept invitat, în emisiunea pe care o realizează la Kanal D, pe unul dintre cei mai de succes şi influenţi oameni de afaceri din România: Mohammad Murad.

„În ‘93. În ’ 90 am făcut prima firmă, dar în ’ 93 am început să citesc despre atribuțiile unui manager. Ce însemna firma, să fii director, pentru mine a fost o lume nouă. Știți că la noi acasă nu era pe vremea acea cu factură sau TVA, e o altă cultură acolo.

Aici a trebuit să fie totul pe hârtie, la un contabil. Faptul că am în spate o facultate m-a ajutat să înțeleg foarte rapid lucrurile, să le pun la punct. Nu îmi este rușine cu ce am făcut, nu am făcut nimic rău”, a spus Mohammad Murad la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Amintim că Mohammad Murad, în vârstă de 54 de ani, a venit în România în anul 1982. Mai întâi, a lucrat timp de doi ani ca medic neurolog la Spitalul Colentina după ce și-a terminat studiile. După aceea, s-a decis să renunțe la cariera din medicină pentru a se implica în afaceri.

Lui Mohammad Murad nu îi este rușine de unde a pornit

De asemenea, afaceristul a punctat că nu se simte rușinat de faptul că a pornit de jos, ca un fel de „bișnițar”. Mai mult, acesta a explicat și că a fost nevoit să sacrifice foarte multe pentru a ajunge unde este acum.

„Am avut și in viața de student când luam o cămașă și o vindeam acolo când aveam timp, nu stăteam prin baruri sau restaurante. Încercam să scot o mică parte din bani, să fie mai mică presiunea pe tata să ne trimită bani.

Am fost un student normal, nu mi-e rușine că am fost bișnițar. Important în viață e să nu rămâi acolo. N-am făcut nimic de care să-mi pară rău, a fost o normalitate și cred că asta e important”, a completat Mohammad Murad.

Mai mult, afaceristul are două fete și un băiat, iubește marea și s-a transformat, în timp, în unul dintre cei mai mari hotelieri din turismul românesc, deținând mai multe hoteluri pe litoral, dar și în Capitală.

La ce întrebări a fost nevoit să răspundă afaceristul?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările grele la care a fost nevoit să răspundă Mohammad Murad:

“Cât ați plătit ca să studiați în România lui Ceauseascu?”

“Când v-ați transformat din bișnițar în om de afaceri?”

“Ați făcut afaceri cu mașini furate?”

“Câte milioane ați făcut din șaorma?”

“Ați cumpărat cu apartamente favorurile politicienilor?”

“Sunteți un mafiot al litoralului românesc?”

“De ce este atât de scump turismul în România?”

“Fug românii de muncă?”