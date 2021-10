Este bomba momentului în showbiz-ul din România!

A cedat Denise Rifai? E gata să se mărite cu cel care i-a făcut avansuri?

Declaraţiile incendiare ale lui Mihai Bendeac nu au lăsat-o indiferentă de Denise Rifai.

Realizatoarea emisiunii “40 de întrebări” de pe Kanal D şi-a întrebat toţi fanii dacă şi-ar dori să-l vadă pe vedeta de la iUmor răspunzând tirului ei nemilos de întrebări.

“Deci. Voi ce intelegeti???

Il vedem pe #MihaiBendeac la #40deintrebari??????????”, a scris Denise Rifai pe pagina sa de Facebook , alături de declaraţiile lui Bendeac despre căsătoria dintre cei doi.

Bendeac e gata să vină la “40 de întrebări”. Condiţia e una singură: nunta!

Denise Rifai pare să-i fi căzut cu tronc vedetei de la Antena 1. Recent, actorul şi juratul de la iUmor spunea că nu doreşte să participe la niciun interviu pentru următorii cinci ani.

Dar având în vedere că Denise Rifai l-a chemat în emisiunea sa, Mihai Bendeac i-a dat un răspuns fabulos.

“Pe cuvântul meu de onoare că este foarte serios. Tu știi că ea este crush-ul meu (sunt îndrăgostit de ea – n.red.), ce mi-ar plăcea să o dezmierd! Dacă am zis că nu mai merg cinci ani de zile la interviu, nu merg.

Și i-am pus o singură condiție, iți jur pe ce am mai scump că nu glumesc. I-am zis că vin la interviu doar dacă se mărită cu mine. Mi-a zis da și facem cununia civilă la ora 12 și la ora 2 facem interviul”, a spus Mihai Bendeac.

Când a aflat asta, mama lui Mihai Bendeac a rămas, pur şi simplu, cu gura căscată. Actorul a subliniat faptul că Denise Rifai este o femeie extrem de frumoasă, spre surprinderea mamei sale, scrie SpyNews.

Totuşi, mama l-ar fi sfătuit pe Mihai Bendeac să nu participe în emisiunea jurnalistei de la Kanal D.

Bendeac: Cât de bună e Denise Rifai!

În mod sigur, după ultimele sale declaraţii, Mihai Bendeac o consideră pe Denise Rifai o femeie extrem de atrăgătoare.

„Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme…..cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!”, a declarat actorul într-un podcast cu Cătălin Măruță.

Bendeac a ținut morțiș să menționeze că el a avut până acum doar trei relații serioase.

„Mă îndrăgostesc tare de tot. Am avut doar trei relații mari și late”, a mai declarat vedeta Antena 1.