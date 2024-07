Principalii republicani din Camera Reprezentanţilor i-au cerut lui Joe Biden să demisioneze imediat din funcţia de preşedinte. Argumentul acestora este următorul: dacă nu poate candida, este incapabil şi nepotrivit să servească drept preşedinte. Astfel, trebuie să demisioneze imediat.

Elise Stefanik, preşedintele Conferinţei republicane din Camera Reprezentanţilor, a explicat că partidul democrat din SUA este „în cădere liberă absolută”. Ea a criticat și încercarea lor „flagrantă” de a acoperi faptul că Biden nu este apt pentru funcţie.

Toţi democraţii aleşi din America sunt vinovaţi de eşecul şi neputinţa lui Joe Biden, a subliniat Elise Stefanik.

De asemenea, ea a subliniat faptul că Joe Biden a provocat „criza frontierelor”, a accentuat inflația și a cauzat „haosul şi slăbiciunea din întreaga lume”. Stefanik și-a încheiat mesajul prin a spune că președintele Trump va câştiga în noiembrie pentru a salva America.

Kevin Hern, preşedintele Comitetului Republican de Studiu, care este influent în elaborarea politicii conservatoare în Parlament, a subliniat același lucru. El a spus că Biden „nu este potrivit pentru a fi preşedinte pentru restul mandatului său”, dacă nu poate fi candidatul democrat.

În comunicatul în care anunţa încetarea campaniei sale pentru realegere, Biden preciza că îşi va duce la bun sfârşit restul mandatului.

Anunțul lui Biden a fost urmat de multe cereri similare venite din partea oamenilor de rând și personalităților americane. O persoană a scris pe X, fost Twitter și cea mai utilizată rețea socială din SUA, că „elita democrată, mass-media corporativă și donatorii miliardari au reușit să facă presiuni asupra candidatului ales de alegătorii democrați la alegerile primare să renunțe la candidatură, deoarece este în scădere în sondaje și pierde”.

I heard last week that he would resign at this exact time and date. It was widespread knowledge in DC.

The real powers that be are discarding the old puppet in favor of one that has a better chance of fooling the public.

They fear Trump because he is not a puppet.

— Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2024