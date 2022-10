Este demisia momentului la Antena 3! Cunoscutul prezentator al unei emisiuni de pe acest post tv şi-a anunţat plecarea.

Alex Vlădescu, prezentatorul „Income Magazine”, şi-a dat demisia

Este vorba despre Alex Vlădescu, cel care prezenta emisiunea „Income Magazine” pe Antena 3. El a decis să părăsească trustul Intact după mai bine de trei ani în care a lucrat la Antena 1 şi Antena 3.

„Income Magazine” este o emisiunea care prezintă idei de afaceri, metode pentru a economisi sau creşte veniturile personale, strategii şi influenţe ale evoluţiilor economice internationale.

Anterior, Alex Vlădescu lucrase pentru cotidianul local Ziua de Constanţa, Naţional TV şi Realitatea TV.

Într-un amplu mesaj postat joi, 20 octombrie, pe pagina sa de Facebook, jurnalistul a oferit câteva detalii despre decizia luată.

Cum şi-a explicat jurnalistul plecarea de la Antena 3? „Televiziunea m-a învățat ceva: să prețuiesc libertatea. De aceea, am ales un alt drum”

„Atât de aici. La revedere!

A fost ultima zi ca reporter în cadrul Antena 3. Au fost ultimele transmisiuni în direct, ultimele reportaje filmate, ultimele emisiuni realizate, ultimele emoții. Am intrat în presă în luna noiembrie a anului 2015, în facultate, la Constanța, ca redactor al cotidianului local ZIUA de Constanța.

Am venit apoi în București, unde am fost reporter pentru Național TV, Realitatea TV și, ulterior, Antena 1 (pentru jurnalele Observator) și Antena 3. Televiziunea a fost cea mai mare pasiune a mea! Am pus suflet în tot ceea ce am făcut în acest domeniu! Am sacrificat weekenduri, zile libere, și mii de ore state peste program.

Am făcut de toate în tv: teren, redactare, editare, prezentare. Treptat. În ani. Am muncit pentru fiecare informație obținută. Pentru fiecare interviu reușit. M-am bucurat pentru fiecare clipă de succes și am plâns pentru materialele nereușite.

Am fost jurnalistul care v-a arătat ce mâncăm cu adevărat, care a relatat despre autostrăzile și căile ferate ale țării. Am devenit apoi reporter acreditat la Guvernul României, de unde v-am ținut zilnic la curent cu deciziile luate de Executiv. V-am arătat zi de zi ce se întâmplă cu banii voștri.

Am prezentat apoi timp de peste un an emisiunea economică Income, unde am explicat fenomene financiare și am căutat soluții întotdeauna. Rămân singurul reporter din istorie care a dus miniștrii Guvernului României în piață, să vadă cu ce se confruntă românii de rând, când criza scumpirilor lua avânt.

Am realizat campanii, am transmis de la inundații, înmormântări, petreceri, alegeri electorale sau pelerinaje religioase. Am transmis din piețe, biserici și palate.

Televiziunea a fost universul meu. Dar, mai presus de toate, televiziunea m-a învățat ceva: să prețuiesc libertatea. De aceea, am ales un alt drum. Unul care să îmi ofere timp mie. Să pot să construiesc ce mi-am propus!

Le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat o șansă și au crezut în mine. Le mulțumesc și celor care m-au privit fie și o clipă în toți acești ani. Nu în ultimul rând, mulțumesc familiei mele care m-a susținut până în ultimul moment! Sunt cei care au crezut în visul meu fără încetare!”