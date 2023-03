Mona Segall este producătoarea mai multor emisiuni de succes de la Antena 1, printre care „Chefi la cuțite” și „America Express”.

Recent, producătoarea TV a mărturisit în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar motivul pentru care Delia nu a vrut să participe la show-ul America Express.

De ce nu a participat Delia la America Express

Mona Segall a fost întrebată care este cuplul pe care l-ar fi vrut în emisiune, dar nu l-a putut aduce. Producătoarea TV a declarat că ar fi vrut să o aducă pe Delia, împreună cu soțul, mama sau sora ei, dar nicio variantă nu a fost posibilă.

Jurnalista a mai spus că motivul refuzului ar avea legătură cu programul încărcat al Deliei și cu perioada lungă de filmare pe care o necesită show-ul TV.

„Delia cu soțul… Și până la urmă, Delia cu oricine. Sau cu sora, și cu mama, dar nu am reușit. E foarte greu pentru un artist ca Delia să plece două luni. Asta e problema. Se întâmplă că noi nu știm exact perioada în care o să putem mergem, de la an la an, ca să spunem cu trei ani înainte: ‘Rezervă-ți aceste două luni”, a mărturisit Mona Segall.

Reacția Deliei în scandalul familiei sale

Delia a rupt tăcerea în legătură cu scandalul din familia sa care a pornit după ce Oana Matache s-a afișat împreună cu noul ei iubit. Cântăreața a mărturisit că se înțelege bine cu toată lumea și că în familia sa nu este niciun scandal, așa cum s-a spus în presă.

„Nu gestionez, n-am treabă, nu vreau să mă pronunț în niciun fel. Sunt chestii care ne privesc. Înțeleg că pentru oamenii care mănâncă semințe și se uită la telenovele e un soi de hrană spirituală, vedeți-vă de ale voastre că oamenii își văd de ale lor. E simplă treaba. N-am ce să adaug.

Vorbesc mereu cu toată lumea. Toată lumea e bine, sănătoasă. Eu cred că oamenii, adică dacă te duce mintea și vezi dincolo de spartul semințelor și urmăritul telenovelelor, înțeleg exact mecanismul din spate și ce se întâmplă acolo. Dacă vrei să înțelegi, înțelegi, te duce mintea, da, dacă nu, nu-ți trebuie traducere și nici mură-n gură.

Eu spun că nu vreau să vorbesc în numele lor. Nu vorbesc nici în numele mamei mele, nu vorbesc nici în numele lor, nu vorbesc în numele nimănui. Doar că nu este nicio dramă, așa cum transpare și cum se vede și cum se încearcă a fi pusă. Sunt OK cu toată lumea, să fie pace, să fie liniște, să fie calmitate, să fie dragoste în lume”, a spus Delia.