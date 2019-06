Am emoții să îl văd pe Radu. Prima oară n-am avut nici o reacție, timp de câteva secunde n-am zis nimic. Nu mă așteptam, dar relația noastră, sentimental am avut sentimentul că am fost și până acum căsătoriți. Pe mine mă interesează evenimentul în sine, locul și alte accesorii nu sunt importante. Nu m-am gândit, ce o fi, n-are importanță, sunt doar lucruri materiale.”, a declarat Roxana Mihalache, la România TV.

Radu Mazăre și-a luat inima în dinți și a cerut-o de soție pe Roxana Mihalache iar întrebarea cheie i-a pus-o chiar la telefon. Radu Mazăre și Roxana Mihalache vor deveni soț și soție luna viitoare, potrivit declarațiilor făcute de fratele viitorului mire. Conducerea penitenciarului va stabili toate detalii în privința fericitului eveniment.