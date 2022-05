SOLO, primul serviciu digital de administrare a unui PFA, de la înființare până la facturare, contabilitate și depunere declarații, anunță rezultatele unui studiu realizat în acest an : 7 din 10 dintre persoane au completat greșit Declarația Unică în ultimii doi ani.

Cele mai comune greșeli întâlnite sunt cele de calcul sau neînțelegeri ale limbajului legislativ.

Clienții SOLO s-au confruntat cu probleme precum: calculul greșit al plafonului pentru pensie și sănătate, încadrarea eronată la normă de venit versus sistem real, sau pur și simplu aplicarea incorectă a unor facilități fiscale. Cei mai mulți dintre aceștia vin din domenii tehnice și obișnuiau să își țină singuri contabilitatea.

Ce riscă cei care completează greșit Declarația Unică?

Cei care nu completează și nu depun declarația până pe 25 mai riscă amenzi cuprinse între 50 și 500 de lei, precum și penalități zilnice de 0.03% pentru întârzierile de plată.

Atunci când formularul pentru Declarația Unică conține erori, oamenii riscă să plătească mai mult.

De exemplu, consultanții din industria IT care sunt atât PFA-uri, cât și angajați cu normă întreagă se bucură de o reducere de 50% a normei în majoritatea regiunilor țării, de care mulți nu beneficiază.

SOLO, contabilul digital – declarații corecte în doar două minute

În luna mai a acestui an, SOLO a lansat o platformă pentru completarea Declarației Unice 2021/2022, cu zero griji și zero erori. Serviciul se adresează celor care au venituri din PFA, PFI, chirii, dividende, investiții, criptomonede sau indemnizații și generează corect Declarația Unică în doar 2 minute. Primii 1.000 de utilizatori vor putea accesa acest serviciu gratuit.

“Tot ce trebuie să facă utilizatorii este să acceseze site-ul și să răspundă la câteva întrebări simple despre venituri. SOLO calculează taxele și impozitele și generează declarația unică pe care ulterior clienții noi o descarcă și o încarcă la ANAF în contul SPV (Spațiul Privat Virtual)”, declară Alexandru Anghel, CEO SOLO.

Utilizatorii sunt invitați să redirecționeze 3,5% din impozitul pe venit direct de pe platforma SOLO pentru a susține unul dintre cele 3 ONG-uri partenere: Teach for Romania, Hospice | Casa Speranței și La Primul Bebe.

PFA-urile care doresc să se bucure de serviciile SOLO au nevoie de 2 minute pentru a parcurge pașii necesari și a deveni utilizatori. Pentru deschiderea unui PFA este nevoie doar de buletin și o diploma de studii. Serviciul cuprinde, pe lângă înființare și contabilitate, facturare și depunerea declarațiilor. SOLO înființează și administrează PFA-uri 100% online în baza unui abonament lunar de 89 de lei.