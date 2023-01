Primarul Bucureştiului, Nicuşor Dan, spune că aşteaptă ca cei care au realizat proiectul pasajului din zona Unirii, acolo unde înainte de Crăciun un autocar cu turişti a acroşat şi dărâmat un panou de presemnalizare a înălţimii lucru care a dus la moartea unei persoane, trebuie să se prezinte în comisia de circulaţie de la nivelul administraţiei locale pentru a stabili dacă este „ceva de corectat în ceea ce priveşte semnalizarea”.

Nicușor Dan: Aşteptăm ca proiectantul care a făcut partea de semnalizare rutieră să vină în comisia de circulaţie

Edilu a mai spus că, înainte de accident cu o lună, Inspectoratul de Stat în Construcţii constatase să nu sunt probleme la pasaj.

„Sunt două componente. Din nou – şi nu vreau să ataşăm o tragedie de chestiunea asta – din nou, acolo am avut un control al Inspectoratului de Stat în Construcţii, cu o lună înainte, care a spus că totul e în regulă. Ce aşteptăm?

Aşteptăm ca proiectantul, pentru că fiecare proiect de investiţie are nişte oameni care atestă cu semnătura lor dată de autorităţile statului şi cu ştampila lor dată de autorităţile statului că este în regulă.

Deci aşteptăm ca proiectantul care a făcut partea de semnalizare rutieră să vină în comisia de circulaţie pentru a vedea dacă e de corectat ceva în ceea ce priveşte semnalizarea”, a transmis Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă, marţi, 3 ianuarie.

Accident teribil înainte de Crăciun

Un accident teribil a avut loc în data de 23 decembrie în București, un autocar cu turişti greci a lovit bara de presemnalizare de la intrarea în pasajul Unirii, o persoană murind.

Iniţial, peste 20 de persoane au fost transportate la spital. Ulterior, unii dintre cei aflaţi în autocar au anunţat că se vor adresa instanţei cu privire la cele întâmplate.

Nicușor Dan spune că au fost expertizați 100.000 de metri pătrați de clădiri cu risc seismic

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că în cursul anului trecut în Capitală au fost expertizaţi 100.000 de metri pătraţi de clădiri care sunt încadrate în categoria celor cu risc seismic. El precizează că în proiectul de buget care va fi prezentat în 12 ianuarie vor fi incluse clădirile aflate în această situaţie şi a căror consolidare administraţia locală se angajează să o finanţeze în acest an.

„Câştigul mare al acestui ultim an este că am făcut foarte multe expertize, adică am avut un acord-cadru pe expertizarea clădirilor cu risc seismic şi au fost expertizaţi de ordinul 100.000 de metri pătraţi de clădiri care sunt în risc seismic”, a afirmat Nicuşor Dan marţi, în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta a subliniat că în 12 ianuarie va fi supus dezbaterii publice proiectul de buget pentru anul în curs, iar documentul va include sumele alocate pentru reabilitarea clădirilor incluse în clasa de risc seismic şi proiectele pe care Primăria se angajează că le finanţeze în anul 2023.