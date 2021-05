Situaţia scapă de sub control în Israel. Premierul Benjamin Netanyahu a decis decretarea stării de urgenţă în oraşul Lod, din centrul ţării. Prim-ministrul s-a deplasat la Lod în noaptea de marţi spre miercuri pentru a face apel la calm, în timp ce în acest oraş situat în apropierea aeroportul internaţional Ben Gurion se instala un dispozitiv puternic de securitate.

Luni seara târziu, Lod, un oraş cu o populaţie mixtă de 77.000 de locuitori, 47.000 de evrei şi 23.000 de arabi, situat în suburbiile Tel Avivului, a fost scena unor ciocniri violente, în urma cărora un arab israelian a fost ucis de un evreu.

„Hamas și Jihadul Islamic au plătit și vă spun aici, vor plăti un preț foarte mare pentru agresiunea lor. Spun aici în seara asta – capetele lor vor fi pătate de sânge”, a spus Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Marţi seară, în timp ce manifestaţiile s-au înmulţit în Ierusalimul de Est, în Cisiordania, dar şi în oraşele arabe din Israel, situaţia a degenerat la Lod, potrivit informaţiilor furnizate de poliţie. “Revolte de amploare au izbucnit din partea unor rezidenţi arabi, punând în pericol locuitorii”, se arată într-un comunicat al poliţiei.”Au fost incendiate vehicule şi avariate bunuri”.

Pentru a veni în sprijinul poliţiei locale, guvernul a desfăşurat în Lod unităţi ale poliţiei de frontieră cu sediul în Cisiordania ocupată. Potrivit presei israeliene, trei sinagogi şi mai multe magazine din Lod au fost incendiate.

Scene de violenţă au avut loc şi în alte localităţi unde locuiesc arabi israelieni, precum Akko (Acre),Wadi Ara sau Jisr A-Zarqa în apropiere de Haifa, unde au fost arestate opt persoane, potrivit poliţiei. Demonstraţiile, escaladarea şi ciocnirile din oraşele arabe israeliene au început în urma ciocnirilor din ultimele zile de pe Esplanada Moscheilor în Ierusalimul de Est.

Peste 700 de palestinieni au fost răniţi începând de vineri în confruntările cu poliţia israeliană în Ierusalimul de Est.

În semn de ‘solidaritate’ cu palestinienii din Ierusalimul de Est, mişcarea islamistă Hamas din Fâşia Gaza a lansat începând de luni peste 500 de rachete către Israel, ucigând trei persoane. La rândul lor, forţele aeriene israeliene au bombardat Fâşia Gaza, ucigând cel puţin 32 de palestinieni, printre care mai mulţi copii.

Tel Aviv, unul dintre cele mai mari orașe din Israel, a fost marţi seară ținta unor rachete lansate din Fâşia Gaza de mişcarea islamistă Hamas, transmite AFP. Astfel, sistemul de apărare Iron Dome a fost pus în acțiune, pentru a contracara amenințarea.

Cu puţin înainte de ora 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a transmis că va lovi dur Israelul după ce forţele aeriene israeliene au distrus o clădire cu zece etaje în Fâşia Gaza în care îşi aveau birourile lideri ai mişcării islamiste palestiniene.

Autorităţile israeliene au suspendat marţi seara zborurile către Aeroportul Internaţional Ben-Gurion din Tel Aviv ca urmare a unui intens atac cu rachete lansate din Fâşia Gaza de către islamişti ai Hamas spre metropola israeliană, relatează AFP.

