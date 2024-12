Marcel Ciolacu, anunț important despre pensii! Premierul a declarat că ultima prognoză oficială a Comisiei Europene din noiembrie, precum și datele furnizate în decembrie de către Comisia Națională de Prognoză, au fost mult mai pesimiste decât se așteptau specialiștii.

Șeful Executivului a subliniat că situația s-a deteriorat rapid în majoritatea statelor Uniunii Europene începând cu a doua jumătate a lunii octombrie, iar acest context a afectat inevitabil și România.

„Noi avem deja un deficit ridicat în acest an deoarece cheltuielile au fost mai mari cu 69 de miliarde de lei, adică 3,92% din PIB față de ceea ce era prevăzut în buget. Însă niciun om de bună credință nu poate critica că am mărit pensiile de două ori și am eliminat inechitățile pentru 3,8 milioane de pensionari sau că am majorat salariile profesorilor, medicilor, polițiștilor sau militarilor.

Nimeni nu poate contesta că a trebuit să acordăm bani în plus pentru a menține facturile la energie și gaze neschimbate pentru populație și economie, că am mărit fondurile pentru sănătate sau că am făcut investiții record în infrastructură. Toate împrumuturile au fost pentru a construi autostrăzi, școli și spitale și pentru a achita datoriile din urmă”, a declarat acesta în cadrul ședinței de Guvern.