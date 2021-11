Șeful Poliției Rutiere din Giurgiu va fi înlocuit! Lucian Bode intră la rupere: Am decis să-i zbor eu pe câțiva din funcție

În cursul zilei de vineri, ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că șeful Poliției Rutiere din cadrul IPJ Giurgiu va fi înlocuit, asta după ce un polițist de la rutieră a fost păcălit de colegii săi să ceară un porc de Crăciun superiorului său.

„Știți o expresie foarte cunoscută și folosită foarte des în limba română: când o zbura porcul. Ei, cred că această expresie i-a inspirat pe cei de la Poliția Rutieră Giurgiu și vreau să vă anunț că, până o zbura porcul, am decis să-i zbor eu pe câțiva din funcție. Așadar, am decis încetarea împuternicirii șefului Serviciului rutier din cadrul IPJ Giurgiu, începând cu data de 26 noiembrie, și am decis declanșarea cercetării prealabile, în conformitate cu statutul polițistului, față de un ofițer și cinci agenți de poliție pentru s stabili existența sau inexistența unor abateri disciplinare”, a anunțat Lucian Bode, după ședința de Guvern.

”La MAI nu aprobăm glume”

Lucian Bode le-a spus jurnaliștilor prezenți la preluarea mandatului de către noul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, că a văzut și el cererea formulată de polițistul păcălit și că ”la MAI nu aprobăm glume”.

„Poliţiştii au umor. Am văzut şi eu această cerere (…) În aceste momente, în care structurile MAI sunt în prima linie în ceea ce priveşte lupta cu pandemia şi acţionăm cu peste 25.000 de efective în fiecare zi, când acţiunile noastre pe linia combaterii infracţionalităţii dau rezultate, o astfel de acţiune a unor nefericiţi, să spun aşa, rămâne în categoria şi poliţiştii au umor (…) La MAI nu aprobăm glume”, a spus Lucian Bode.

De la ce a început tot

Giurgiu News informa, în urmă cu o zi, că un agent de la Poliția Rutieră a cerut superiorilor săi să primească un porc de Crăciun, bărbatul fiind păcălit de colegii săi. Aceștia i-au spus că șefii sunt obligați prin lege să îl recompenseze cu un porc, în timp ce greutatea animalului va fi stabilită în funcție de vechimea sa în instituție.

„Am onoarea să vă expun următoarele: vă rog să aprobaţi repartizarea unui porc de Crăciun conform ordonanţei nr.114/2018 din data de 17.11.2021. Având în vedere că am o vechime de 4 ani la Serviciul rutier Giurgiu, aş dori să aibă greutatea în jur de 160 kg. Faţă de cele expuse, rog dispuneţi”, a scris poliţistul într-un raport datat 19.11.2021 şi adresat şefului Serviciului Rutier Giurgiu.