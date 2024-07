Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că până la 1 aprilie 2025 va fi stabilită o definiție clară pentru consumatorii vulnerabili în sectorul energetic. El a explicat ce se petrece în prezent, cu un apartament neocupat din cartierul Primăverii, cu un consum sub 100 kWh. Acesta beneficiază de același sprijin ca și un apartament locuit de o familie cu trei copii care câștigă salariul minim pe economie.

În cadrul unei emisiuni de la Antena 3, ministrul a fost întrebat despre posibilitatea creșterii prețurilor la facturile de energie. Această variantă s-a luat în calcul în cazul în care schema de plafonare va fi eliminată.

Sebastian Burduja a fost întrebat și despre măsurile care vor fi implementate în această situație.

Ministrul a arătat că până pe 1 aprilie 2025, va fi definit consumatorul vulnerabil în sectorul energetic. În acest fel, măsurile de sprijin nu vor mai fi aplicate uniform, indiferent de venitul familiei, ci în funcție de nivelul de consum.

”Până în 1 aprilie 2025 vom avea o definiţie a consumatorului vulnerabil în sectorul energetic, astfel încât măsurile de sprijin, aceste subvenţii pe care statul le-a acordat să nu se aplice otova indiferent de nivelul de venitul al familiei, ci numai în funcţie de nivelul de consum, aşa cum a fost până acum. Deci am pornit lucrul cu Ministerul Muncii, cu ANAF-ul, cu INS-ul, cu Ministerul de Finanţe, astfel încât până în aprilie anul viitor să putem avea această măsură pregătită, pentru că în situaţia actuală, un apartament gol din Primăverii, unde consumul este sub 100 de kWh, beneficiază de acelaşi sprijin din partea statului precum apartamentul unei familii cu, poate, trei copii, care are salariu minim pe economie şi face economie la energie electrică, astfel încât să se încadreze în consum de 100 de kWh pe lună”, a afirmat Sebastian Burduja.