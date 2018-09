Decizia lui Dragnea asupra legii care asigură viitorul românilor: ”Nu cedez presiunilor”

El a anunţat că nu are de gând să cedeze la presiuni pe legea off-shore, pentru exploatarea resurselor naturale ale României din platoul continental al Mării Negre.

“Indiferent ce se va întâmpla cu mine, eu nu am de gând să cedez şi nu am de gând să pun umărul la pierderea resurselor României. Şi nu o spun apăsat o spun calm. Indiferent ce se va întâmpla, forma plecată la preşedinte nu va fi modificată decât în sensul unor clarificări pe care le-am şi anunţat pe care intenţionam să le transmit doamnei prim-ministru, le-am şi transmis, doamna prim-ministru era pregătită cu ministrul energiei să opereze nişte clarificări în anexe. Dar chestiunile importante nu vor fi modificate şi anume impozitul pe veniturile suplimentare, cota de gaz adică 50% din gazul din Marea Neagră să se comercializeze pe piaţa din România. Am văzut că un ambasador dintr-o ţară vecină era foarte supărat că nu se comercializează şi nu devine Budapesta - hub sau Ungaria - hub de gaz”, a declarat Dragnea la finalul Comitetului Executiv Naţional (CexN) de la Neptun.

Consilierul premierului, Darius Vâlcov, a insinuat, recent, că preşedintele Klaus Iohannis ar fi avut o înţelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe Legea offshore, în luna ianuarie şeful statului a discutat cu acesta "în privat", iar în august Iohannis a respins actul normativ.

Liderul Pro România, Victor Ponta, a susţinut că modul în care coaliţia de guvernare a votat Legea offshore denotă satisfacerea intereselor unui grup în detrimentul necesităţilor statului român.