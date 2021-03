Pentru autoritățile sanitare, răspândirea variantelor va afecta progresul epidemiei. Un epidemiolog, consultant al lui Joe Biden, a vorbit recent despre sosirea unui uragan de categoria cinci în Statele Unite și, la mesele de lucru ale cancelariilor europene, se urmărește cu preocupare dinamica infectărilor care pare a fi destul de greu de controlat, exact din cauza noilor „versiuni” ale coronavirusului, arată Il Sole24ore.

Deși cercetătorii înteţesc eforturile pentru secvențieri din ce în ce mai rapide, în așteptarea medicamentelor cu o capacitate mai mare de vindecare, mijloacele de apărare împotriva mutațiilor rămân comportamentele individuale. Cinci lucruri care au apărut în ultimele zile trebuie luate însă în considerare.

Varianta britanică este cu 37% mai contagioasă

În Italia, conform estimărilor făcute într-un studiu realizat de Institutul Superior de Sănătate, Ministerul Sănătății, Fundația Bruno Kessler, Regiunile și Provinciile Autonome, așa-numita „variantă britanică” a virusului Sars-CoV-2 are o transmisibilitate cu 37% mai mare comparativ cu tulpinile non-variante, cu o mare incertitudine statistică (între 18% și 60%).

Pentru Institutul Superior de Sănătate, „aceste valori sunt în concordanță cu cele raportate în alte țări, chiar dacă ușor mai mici, ceea ce ne determină să luăm în considerare oportunitatea adoptării unor măsuri mai stricte de control, adică limitarea focarelor emergente», spun autorităţile sanitare care ştiu că în câteva zile, varianta britanică va deveni predominantă în Italia.

Adaptarea vaccinurilor, un proces accelerat în UE

Vaccinurile autorizate par să funcționeze împotriva variantelor aflate în circulație, însă companiile planifică „actualizări” care vor fi mai ușor de perfecţionat decât crearea unei formule de la zero.

Vaccinurile Pfizer și Moderna, de exemplu, utilizează un fragment de cod genetic pentru proteina Spike, cea care permite sistemului imunitar uman să învețe cum să lupte împotriva virusului. În cazul în care caracteristicile particulare ale unei variante nu au fost interceptate de un vaccin utilizat, ar putea fi modificate doar informațiile necesare pentru a obține o mai bună corespondenţă.

Moderna a anunțat livrarea dozelor vaccinului său specific variantei sud-africane către Institutele Naționale de Sănătate (Nih) din SUA, iar studiul clinic va fi lansat în curând. Pfizer studiază siguranța și imunogenitatea unei a treia doze a vaccinului său, pentru a evalua eficacitatea unui rapel împotriva infecției cauzate de variantele de Sars-CoV-2 care circulă deja, sau care ar putea apărea în viitor.

Și între timp, Agenția Europeană a Medicamentului a publicat ghidul adresat companiilor care produc vaccinuri anti Covid pentru eventualele „corecții” făcute rapid, pentru care prevede o procedură accelerată.

În ciuda lipsei unor dovezi clare și certe, bazate pe analize preliminare efectuate în Regatul Unit, la cazurile infectate cu varianta britanică poate fi presupusă o creștere a severității bolii, cu un risc mai mare de spitalizare și deces.

Pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, statele ar trebui să accelereze campaniile de vaccinare din cauza transmisibilității mai mari, care poate duce la îmbolnăvirea, destul de gravă, a şi mai multor persoane. În Italia, Institutul Superior de Sănătate scrie că „în prezent, nu a fost estimată o astfel de creștere a severității sau letalității bolii în cazul variantei braziliene și a celei sud-africane”.

New York-ul este îngrijorat de o altă variantă

Forme mutante ale coronavirusului apar continuu în întâlnirea cu specia umană. Cercetătorii Universității Columbia Vagelos College of Physicians and Surgeons au identificat o variantă care se răspândeşte rapid în New York şi care în luna februarie a reprezentat 12% din cazurile detectate. Nu este exclus ca varianta să slăbească eficacitatea vaccinurilor.

Copiii nu sunt o țintă „preferată”

„Copiii, în special cei mai mici, par a fi mai puțin susceptibili la infecția cu SARS-CoV-2 decât copiii mai mari și adulții, ceea ce pare să se întâmple și în cazul variantei B.1.1.7, așa-numita variantă „britanică ”, din ce în ce mai răspândită la toate grupele de vârstă”, arată Institutul Superior de Sănătate.

După cum a explicat președintele Societății Italiene de Pediatrie (Sip), Alberto Villani, „varianta britanică are o capacitate de răspândire cu 30-40 la sută mai mare, lucru valabil și pentru grupa de vârstă 0-18: copiii sunt acum mai implicați, deoarece variantele sunt forme care se răspândesc mai ușor».