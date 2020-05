Urmatoarele motive te pot convinge ca un scaun gaming este un element indispensabil daca lucrezi la birou minim 6 ore pe zi sau esti pasionat de jocuri.

Durabilitate

Scaunele de jocuri sunt concepute in principal sa faca fata greutatii tale atunci cand petreci mult timp in fata calculatorului sau laptopului. Spre deosebire de scaunele de birou sau chiar de canapea (daca ai obiceiul sa lucrezi astfel), un scaun de gaming este mult mai rezistent. Utilizarea unui astfel de scaun te va scuti de cheltuielile de a fi nevoit sa inlocuiesti pernele sau mobilierul mai repede.

Scaunul de gaming este minunat pentru sanatatea posturii tale

Ai nevoie de un scaun gaming din rationamente medicale. Daca joci timp de mai multe ore sau daca lucrezi cel putin 4 – 6 ore pe zi la calculator, corpul tau este expus mai multor modificari. De exemplu: se pune presiune mare pe tunelul carpian, pe coloana, mijloc si chiar incheieturi. Pentru a avea un stil de joc sanatos sau pentru a contracara probleme ce pot sa apara din cauza statului prelungit la calculator, ai nevoie de un scaun gaming. Un scaun bun iti va oferi suportul lombar necesar pentru a te proteja de complicatii viitoare.

Scaun gaming Genesis Trit 500, reglabil, RGB (Negru) = 799 lei

Scaun Gaming Genesis Nitro 770, reglabil (Negru-Rosu) = 849

Forta

Nu gasesti usor un scaun de birou care sa poata sustine o greutate foarte mare. Scaunele gaming de calitate sunt concepute pentru a avea o durata de viata mai lunga si nu se defecteaza atat de usor. Doar un scaun gaming va face fata presiunii orelor prelungite de utilizare, motiv pentru care ai putea avea nevoie de unul cat mai curand.

Scaun Gaming SPC Gear SR300, reglabil (Rosu) = 907 lei

Scaun Gaming Canyon Fobos CND-SGCH3, reglabil (Negru/Portocaliu) = 930 lei

Scaun gaming Redragon Coeus, reglabil (Negru/Rosu) = 900 lei

Confort sporit

Un alt motiv pentru care trebuie sa te gandesti serios la un scaun gaming este confortul cu care acesta vine la pachet. Nu vrei sa obosesti in timp ce lucrezi sau atunci cand joci, iar cel mai bun mod de a face acest lucru este sa stai confortabil si sa ai o experienta placuta de joc. La un scaun gaming, confortul inseamna mai mult decat multiple straturi de spuma – asa cum are canapeaua sau salteaua ta. In plus, ai optiuni avansate de reglare si calitate, care nu-ti vor lasa coloana sa sufere, imediat ce scaunul se va uza.

Scaun Gaming Marvo CH-106, reglabil (Negru-Rosu) = 958 lei

Scaun gaming Anda Seat Dark Knight Premium, reglabil (Negru) = 1081 lei

Scaun gaming Serioux Kessian, reglabil (Negru/Portocaliu) = 773 lei

Ajustabilitate scaune pentru gaming

Aceasta este o calitate extrem de importanta a unui scaun de gaming. Avand in vedere ca suntem atat de diferiti (ca statura, inaltime si greutate), ar fi aproape imposibil sa gasesti un scaun perfect croit pentru tine, daca nu ai putea sa-l reglezi. La un scaun gaming, poti regla cotierele, spatarul, sezutul, tetiera, pentru a se potrivi cat mai bine pe statura ta.

Pentru cele mai bune scaune gaming, cu piele ecologica sau piele sintetică, de protectie, iluminare rgb, etc vizitati evoMAG