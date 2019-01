De ce a renunţat Anca Jurma la şefia DNA. Declaraţie uluitoare

Anca Jurma a explicat, marţi, că evenimentele recente, inclusiv folosirea într-un scop "injust" şi "denaturarea" sensului unei convorbiri private în care căuta soluţii "legale" şi "corecte" pentru mai buna desfăşurare a activităţii DNA, au determinat-o să aprecieze că nu mai are condiţiile necesare pentru a continua să îndeplinească funcţia de procurorul-şef interimar.

"În perioada sărbătorilor am avut timp să mă gândesc şi am ajuns la concluzia că mi-am făcut datoria cum am ştiut mai bine, cu totală bună credinţă, echilibru şi preocupare pentru bunul mers al instituţiei, dar că mandatul meu interimar trebuie să se încheie aici. Evenimentele recente, inclusiv folosirea într-un scop injust şi denaturarea sensului unei convorbiri private în care căutam soluţii, legale şi corecte, pentru mai buna desfăşurare a activităţii instituţiei, m-au determinat să apreciez că nu mai am condiţiile necesare pentru a continua să îndeplinesc această funcţie conform viziunii şi obiectivelor pe care mi le-am propus când am acceptat-o", a precizat Jurma, într-o declaraţie transmisă de Biroul de informare şi relaţii publice al DNA.

La finalul anului trecut, a apărut în spaţiul public o înregistrare audio în care Anca Jurma poartă o discuţie cu un alt procuror despre situaţia în care se află Direcţia Naţională Anticorupţie.

Jurma spunea atunci că este vorba despre o discuţie cu o colegă privind revitalizarea activităţii instituţiei şi nu despre soluţionarea vreunui dosar, în care a folosit "metafore" pentru a-şi ilustra argumentele şi a făcut consideraţii de moment.

Luni, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea acordului dat de Anca Jurma pentru delegarea în funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat luni, la sediul CSM, că Anca Jurma a trimis o adresă în timpul şedinţei Secţiei pentru procurori prin care a informat că renunţă la acordul dat pentru delegarea la şefia interimară a DNA.

Potrivit lui Toader, Secţia de procurori a CSM urmează să se întâlnească joia viitoare, când, probabil, va decide cu privire la şefia DNA. AGERPRES