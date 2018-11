De Black Friday descoperă un parc auto cu reduceri de mii de euro la mașina pe care o visezi! (P)

Ce marci te asteapta la Auto Geist? De la Dacia Duster Laureate, la Audi A4 si A6, Land Rover Freelander, Mecedez Benz sau BMV 525, pe toate acestea si multe, multe alte autoturisme le gasesti la Auto Geist cu super-reduceri de Black Friday.

Economiseste pana la 3000 de Euro!

Descopera cele mai bune masini de vanzare cu ITP la zi, kilometraj redus si dotari complete. De-a lungul lunii noiembrie preturile intra in marsarier, asa ca fa-ti loc in traficul aglomerat si iesi in fata cu masina pe care ti-ai dorit-o.

Automobilele din acest parc auto au un maxim de cinci ani vechime, un rulaj de cel mult 150 000 km si sunt de provenienta verificata. Fiecare dintre acestea te asteapta la un test-drive gratuit.

Suntem pasionati de masini si asta ne face selectivi: am selectat si importat din Germania numai masini de incredere, fiabile si pe care sa le conduci cu placere. Nu facem rabat la calitate si venim in intampinarea clientilor nostri cu sfaturi si recomandari utile, astfel ca fiecare sofer sa aiba o experienta pozitiva cu compania noasstra.

Suntem soferi cu experienta si ne preocupa deopotriva siguranta si confortul la volan: te asteptam la Galati ca sa faci un test-drive gratuit cu masina pe care o alegi. Punem suflet in masinile cu care lucram, de aceea ni se spune “Autogeist”.

Vrem sa iei o decizie chibzuita si informata, astfel ca ti-am pus la dispozitie un website modern, cu functii inteligente: pentru cei care nu au ales inca o anumita masina, am integrat o functie de cautare dupa criterii precise: de la anul de fabricatie al masinii, kilometraj si capacitate cilindrica, la bugetul disponibil, tara de origine a masinii sau cutia de viteze.

Atunci cand selectam masinile pe care le punem in vanzare, avem in vedere raportul dintre doua intrebari fundamentale ale unui car dealership: ne punem in pielea clientului pentru a afla:

1. Care este masina ideala pentru un anumit tip de client?

2. Care este pretul ei corect?

Odata rezolvata aceasta ecuatie calitate-pret suntem in masura sa propunem vehicule in functie de prioritatile si obiectivele fiecarui client. Si fiindca suntem perseverenti, reusim de fiecare data.

Credit si leasing auto

Beneficiaza de numeroase posibilitati de finantare prin credit si pleaca la drum cu masina aleasa. Iata avantajele optiunii pentru credit:

• Evaluare rapida a dosarului

• Contracte de la 6 până la 60 de luni

• Rate si dobanda fixe

• Avans de la zero, 5% sau 15%

Pentru leasing auto, oferta este la fel de avantajoasa: multumita parteneriatelor incheiate cu cei mai de incredere finantatori in operatiuni de leasing auto, clientii Auto Geist se bucura de conditii de finantare leasing in conditii optime.

• Evaluare rapidă a dosarului

• Avans între 15% şi 50%

• Rate până la 60 de luni

• Dobândă accesibilă

Intra in linie dreapta si acceseaza oferta de nedepasit de Black Friday. Acceseaza site-ul Autogeist.ro si intra in contact cu un consultant specializat pentru detalii si informatii suplimentare. Porneste cu demaraj in anul 2019 cu masina ta la super-oferta!

• www.autogeist.ro

• office@autogeist.ro

• 0756 093 505