Horea și-a dictat testamentul pe 25 februarie 1785, în celula în care era deținut, documentul fiind scris de preotul Nicolae Rațiu:

„Hora Vasilie. Policra Nicula Urs. Ani(i) vieț(i) sale 54. Muerea lui Ilină, feciori(i) Ion 14, Luca 6 ani. La alte cele nu știe nimic.

Oameni(i) care l-au prins:

Matiiaș Nuț, Matiia On, frate-său Gheorghie, Trif Ștefan, a lui Neag Andrei 2 feciori Simeon cu frate-său; îi iartă cu toată inima.

Nicula Ion a Neamțului meșt(e)rul care a făcut biserica în Țăzeri 44 de florinți am fost chizaș, și eu am plătit lui fibirău din Zam numele lui Zambo Danil.

La Șuteu Toader din Ciucea și șade în Țizeri 10 florinț(i) și mi-au dat 10 horgoș(i) și au mai rămas 6 și 2 mariiași.

Satul(ui) Ciucea am fost datori 170 florinț(i), pe mine au căzut bani(i) groșilor 22 florinț(i) și i-am dat în măna lui Petrișor Luca fiind birău, și într-a lui Brudașcă Mihai fiind față Ciucean Toader în casa mea i-am dat deplin, iară din bani(i) cosiri(i) au fost pe mine, și pe Florea 10 florinți, și au luat de pe mine 14 florinț(i) Petrișor Luca, acei 10 florinț(i) am fost pe cosire, iară cei 4 florin(i) să meargă pe cei 18 groși, și 2 căzi, care am dați 6 florinț(i), și acele să meargă acolo cu alta nu mai sănt datori nici la groș(i) nici la cosire.

Cartea care iaste de la înălțat împăra(t) să află la Nicula Pătru și la Nicula Cărstea tipărită pe 7 coale pentru bisereci nemțește, grecește și sărbește.

(urmează testamentul lui Cloșca, pe o pagină, și apoi:)

Aceste mai în sus scrise am priimit din gura lor eu,

Popa Nicolae Raț paroh

Maerii Belgradului, neunit”.

