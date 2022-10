Astfel, conform informațiilor oferite de Banca Națională a României, în perioada ianuarie – august 2022, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16,986 miliarde euro, comparativ cu 10,742 miliarde euro în perioada ianuarie – august 2021.

BNR a anunțat cifrele exacte. Deficitul de cont curent al României urcă la 16,9 mld. euro

În structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 6,690 miliarde euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2,323 miliarde euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 2,423 miliarde euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 546 milioane euro, arată BNR.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 6,474 miliarde euro (comparativ cu 4,420 miliarde euro în perioada ianuarie – august 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4,204 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2,270 miliarde euro.

Astfel, în perioada ianuarie – august 2022, datoria externă totală a crescut cu 5,136 miliarde euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 96,378 miliarde euro la 31 august 2022 (68 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,2 la sută față de 31 decembrie 2021, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2022 nivelul de 45,343 miliarde euro (32 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 16,1 la sută față de 31 decembrie 2021.

De asemenea, rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,2 la sută în perioada ianuarie – august 2022, comparativ cu 17 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2022 a fost de 74,3 la sută, comparativ cu 79,4 la sută la 31 decembrie 2021.

Cotaţiile ROBOR pentru vineri, 14 octombrie! Date oficiale BNR

Potrivit datelor prezentate vineri de către BNR, indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a crescut vineri până la 8,17%, faţă de 8,15% cât era cotat joi.

Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,27%, de la 8,24% în şedinţa precedentă.

Și indicele ROBOR la 12 luni a crescut vineri, acesta fiind cotat la valoarea de 8,37%, de la 8,36% joi.

Creșterea inflației determină și creșterea dobânzilor

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României (BNR) declara zilele trecute că atâta vreme cât crește inflația, nu se poate să nu crească și dobânzile.

„A crescut (dobânda cheie – n.r.) pentru că a crescut inflaţia mai mult decât ne aşteptam şi am văzut această creştere. Cumva în trimestrul al IV-lea al acestui an ar fi trebuit sau am fi vrut să intrăm pe o uşoară traiectorie descendentă.

Nu este încă momentul unei traiectorii descendente, indiferent că este uşoară sau nu. Probabil acest episod se va muta spre anul viitor”, a precizat Dan Suciu, pentru Digi24.