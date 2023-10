Fostul fotbalist Dănuț Lupu a fost condamnat la șapte luni și 10 zile de închisoare pentru că a condus fără permis. Cu ani în urmă, Lupu a mai fost în spatele gratiilor. În Grecia, Lupu a stat două luni și jumătate din cauza unei presupuse legături cu mafia de acolo. El a povestit că acolo a încercat să își ia viața.

„În Grecia e lege că n-ai voie să ții mai mult de 30 de zile un om în arestul poliției. Când m-au arestat pe mine, coboram spre chioșc să-mi iau țigări. După 52 de zile m-au dus la penitenciar! Am luat un pumn de pastile, am încercat să mă otrăvesc! (M-au acuzat că eram – n.r) șeful Mafiei românești din Grecia!”, a declarat Dănuț Lupu.

Pe 4 septembrie 2023, fostul internațional s-a prezentat în fața judecătorului. Într-un nou termen după ce a fost surprins, în mai multe rânduri, conducând fără carnet. Pe fond, oficialul Clubului Sportiv Dinamo a primit o condamnare de închisoare cu executare de 7 luni și 10 zile și a formulat apel.

Atunci, avocatul a cerut transformarea pedepsei în amendă penală. Judecătorii au rămas în pronunțare pentru 2 octombrie. Procurorul n-a vrut să audă și a spus: „Inculpatul nu poate evita închisoarea”.

Tot la începutul lunii septembrie, fostul internațional român a mărturisit că a fost nevoit să conducă fără permis de conducere din cauza problemelor de sănătate care trebuiau remediate urgent.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. (…) Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a transmis Dănuț Lupu.