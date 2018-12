Daniel Metz, NTT DATA România: “Ne așteaptă o criză sectorială. Multe dintre companiile de IT vor rămâne fără proiecte”. Ce soluții propune

Există o corelaţie sănătoasă, sustenabilă între creşterea salariilor din IT şi cea a productivităţii muncii?

Teoria economică spune că trebuie să existe o concordanţă între creşterea productivităţii şi creşterea costurilor, mai ales a salariilor, în cazul IT-ului. La nivel macroeconomic, când avem astfel de derapaje, generăm inflaţie. Industria IT a avut o creştere mai dinamică, mai rapidă decât productivitatea economiei româneşti. Inclusiv angajaţii din IT au conştientizat faptul că trebuie să existe un salt valoric, iar acesta se poate face prin volum – mai greu de atins, şi prin inovaţie – adică tehnologie. Cu alte cuvinte, să găsim căile de echilibrare a costurilor cu productivitatea prin aducerea de valoare adăugată semnificativă din inovaţii tehnologice care, vrând, nevrând, ne afectează activitatea şi viaţa. E necesar să aducem elemente inovative, tehnologii noi pentru a fi competitivi. Altfel ne scoate piaţa afară şi ne trezim că ajungem într-o zonă de disconfort.

Ce ne facem cu 110.000 de IT-işti, dacă s-a ajuns la plafonul superior al costurilor, iar întreaga industrie poate deveni la un moment dat neatractivă pentru pieţele externe tocmai din acest motiv?

Din păcate, economia României nu este încă în stare să genereze proiecte de IT care să dea de lucru firmelor de profil. În schimb, administraţiile locale şi centrale pot să facă acest lucru. Există un deficit de soluţii informatice. Vă dau un exemplu: am vrut să participăm la o licitaţie şi ni s-a cerut cazierul judiciar. Când am mers să îl ridic, s-ablocat sistemul informatic; de fapt, nici nu trebuia să ni se ceară, dacă exista comunicare informatică între instituţii. Toate aceste blocaje înseamnă oportunităţi de proiecte care pot să fie derulate de furnizorii locali de soluţii de digitalizare. Trebuie să pregătim piaţa locală pentru a oferi companiilor o perspectivă. Noi am fost una dintre companiile IT care a forţat intrarea pe piaţa locală încă de pe vremea când ne numeam EBS. Acum am ajuns la 30% din cifra de afaceri generată de proiecte de pe piaţa locală şi vrem să creştem şi mai mult acest procent pentru că avem o responsabilitate pentru această ţară. În Cehia, Polonia, Ungaria, costurile au avut o creştere rapidă, iar proiectele au migrat în România. De la noi nu prea mai au unde să plece pentru că, spre norocul nostru, în ţările de dincolo de noi nu există stabilitate geo-politică. IT-iştii din aceste state din Europa Centrală au plecat în Germania, Marea Britanie pentru salarii mai mari, iar în ţările lor s-a ajuns la o scădere masivă a salariilor. Veniturile informaticienilor din România au ajuns acum la nivelul celor din Vestul Europei; un programator din Germania de Est câştigă mai puţin decât unul din Cluj. Și statul trebuie să îşi asume o responsabilitate socială faţă de oamenii din IT, sector de activitate cu un aport important la PIB, care a depăşit turismul, poate chiar agricultura. Aceşti oameni sunt cei care menţin restaurantele, festivalurile, imobiliarele, cumpără maşini. Ei mişcă toată această piaţă a Clujului, deci trebuie să avem grijă de ei.

A devenit industria informatică din România prea scumpă pentru pieţele vestice?

Industria IT a înţeles acest risc. Majoritatea firmelor au migrat în zona proiectelor cu grad înalt de dificultate,unde este vorba despre competitivitate şi care generează o marjă de profit mai mare şi întreţine locurile de muncă. În oraşe precum Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, chiar şi Craiova există o luptă cu pragul limită de costuri. Unele companii au făcut saltul la marile proiecte, altele se află la limită, cu o marjă minimă de profit, şi nu pot gestiona proiectele complexe. Aceasta pentru că în IT, dacă nu reinvesteşti profitul, nu reuşeşti să te dezvolţi, iar atunci eşti eliminat de pe piaţă. Proiectele cu valoare adăugată scăzută au plecat deja din România, nu le mai găsiţi, acum firmele de la noi încep să preia din proiectele premium care se făceau în Germania, Franţa sau Marea Britanie. Observ acest lucru şi la nivel de concern. Cine nu îşi face lecţiile în piaţă, dispare. Este un proces normal şi sănătos.

Până acum IT-ul a fost un motor de creştere, inclusiv al PIB. Poate să devină un factor de risc în economia românească?