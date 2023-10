Recent, Consiliul Fiscal a exprimat aprecierea pentru pachetul de măsuri fiscal-bugetare propus de Guvern, dar a subliniat că acesta rămâne insuficient pentru a aduce echilibrul financiar necesar României.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a subliniat că măsurile fiscale pot să aducă doar o îmbunătățire de aproximativ 0,9% până la 1,4% din PIB pentru finanțele publice.

Pachetul propus a fost privit cu interes, în contextul în care România a înregistrat un deficit bugetar în creștere, ajungând la 7% din PIB în 2021, după ce în anul pandemiei se coborâse la un nivel scăzut. Cu toate acestea, Daniel Dăianu a atras atenția că consolidarea fiscală nu poate fi realizată exclusiv prin reducerea cheltuielilor, ci și prin creșterea veniturilor fiscale.

„Noi, la Consiliul Fiscal, vorbesc şi în nume personal, dar şi în numele colegilor din Consiliu, noi am considerat şi considerăm că este esenţial că ceea ce începe să se contureze prin acest pachet, care este controversat, e discutat în fel şi chip, este de bun augur. România trebuia să schimbe macazul. Deşi noi coborâserăm cu deficitul bugetar, de la cel consemnat în anul pandemiei ne-am dus către 7% din PIB în 2021, era riscul să ne oprim, consolidarea să nu înainteze. Şi un asemenea pachet era absolut necesar. Şi eu consider, şi noi la Consiliu apreciem că este un pachet insuficient şi nu pentru că a venit Fondul Monetar şi a făcut consultările (…)

Şi nu pentru că experţii Fondului au spus că este un pachet insuficient. Într-adevăr, acest pachet poate să aducă între 0,9% şi 1,4% din PIB ameliorare a situaţiei finanţelor publice. În acest an, ultima noastră evaluare arată că deficitul ar fi peste 6% dacă nu se iau măsuri de restrângere a cheltuielilor. Măsurile fiscale nu au cum să aibă un impact semnificativ în 2023. Deci fără măsuri semnificative de control al cheltuielilor (…) deficitul s-ar situa în jur de 6%, ca să nu spun peste 6% din PIB în acest an. Va fi foarte greu să ajungem la 5,5% dar se poate. Important este să se dea acest semnal”, a explicat Dăianu la Banking Forum, organizat de Financial Intelligence.