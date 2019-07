Ion Cristoiu a atacat-o dur pe Viorica Dăncilă, după ce Guvernul a adoptat, la o săptămână distanță, o a doua Ordonanță de Urgență privind modificarea Codului Administrativ.

„Codul Administrativ nu trebuia dat prin Ordonanță de Urgență, pentru că este ca și Codul Penal. Sunt anumite coduri care sunt foarte importante. Când democrația asta putredă – cum spun comuniștii – a inventat Parlamentul, s-a inventat dintr-un calcul simplu: una e să facă legea unul, doi și alta e 300”, a afirmat Cristoiu, în emisiunea Denisei Rifai.

„Înainte de a face acest cod, întrebi UDMR-ul ce vrea, USR-ul ce vrea ș.a.m.d. Eu n-am pomenit așa ceva, că după ce l-ai dat, ai stârnit și tărăboi, zici: Aoleu, am uitat UDMR-ul! Oamenii ăștia sunt normali? Continuă prostia de pe vremea lui Dragnea, care erau tot așa, negândite. De exemplu, vine domnul Dragnea și anunță la Antena 3 că mută Ambasada (Israelului). În mod normal, și la cancelariile americane au zis: Băi, dar poate s-o mute? Înainte de a deschide gura și a spune că eu vreau s-o mut, tu trebuie să vezi dacă poți s-o muți, dacă sunt implicații și ți le asumi înainte de a decide. Așa s-a întâmplat și acum. Păi, până atunci UDMR-ul nu era? Nu a vrut asta? Nu puteai să întrebi și UDMR-ul? Este o dovadă că ei au mari probleme cu administrarea țării. Nu există așa ceva. Să dai ordonanță de urgență la ordonanță de urgență. Mai țineți minte Ordonanța 13. Înainte de a o lua, nu s-au găsit niște tipi să spună: Bă, dacă ies ăia în stradă? După aia, au dat ordonanță la ordonanță și au schimbat-o. Până acum, Viorica Dăncilă ne-a spus că nu putea să administreze bine, că era Dragnea. Acuma Dragnea e în pușcărie, da?”, a afirmat Ion Cristoiu, la Realitatea TV.

Executivul a adoptat, miercuri, modificări la OUG privind Codul administrativ. Astfel, autorităţile locale pot decide, prin hotărâri de consiliu, utilizarea limbii minorităţilor în unităţile administrativ teritoriale şi în cazul în care nu este atinsă ponderea de peste 20% de reprezentare.

