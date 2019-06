Aceasta a precizat. încă o dată, că nu va candida la președinția României.

Cât despre președinția PSD, Dăncilă a spus:

”Acest vot mă bucură, dar mă și responsabilizează. Trebuie să vin cu măsurile pe care le doresc românii. Nu m-am gândit la alegerile din PSD. Fiecare coleg și colegă poate candida. Eu pot să pierd. Eu, oricum, aveam conducerea partidului, puteam să nu îmi doresc acest Congres.

Nu voi demisiona din funcția de premier, dacă nu ajung președinte al PSD. Dar, cred că e bine ca premierul să fie și președintele partidului. Dar, dacă așa vor decide colegii mei, așa voi face. Eu am spus că nu voi candida la prezidențiale. Vom merge cu cel care are cele mai multe șanse, din partid sau din afara lui, nu știu dacă eu am cele mai multe șanse. Trebuie să obținem un rezultat cât mai bun.”

Te-ar putea interesa și: