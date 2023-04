La vârsta de 46 de ani, Dana Nălbaru se poate considera o femeie împlinită. Este măritată cu actorul Dragoș Bucur, iar împreună au trei copii, dintre care doi biologici. Fosta solistă a trupei Hi-Q a renunțat la scenă, însă nu regretă deloc această alegere. Din contră, spune că preferă să spele rufe.

Dana Nălbaru, criticată pentru că a uitat să se îngrijească

Medicul estetician Adina Alberts a crticat-o pe cântăreață pentru că a renunțat să se mai gândească la modul în care îmbătrânește, și a spus că o femeie nu are nicio scuză să nu se îngrijească.

„Ea are copii, ok, toți ne creștem copiii, dar la un moment dat copiii ne vor condamna pentru că nu am avut grijă de noi. Noi putem să sacrificăm multe pentru copii, dar o vor percepe ca pe o neglijare. Nu ai nicio justificare să nu ai grijă de tine, indiferent de vârsta pe care o ai”, a spus ea atunci într-un interviu pentru Viva!.

Dana Nălbaru a avut însă o replică extrem de elegantă. Aceasta a postat pe rețelele de socializare că toți suntem diferiți și avem valori diferite, ceea ce este complet normal. Fosta solistă a trupei Hi-Q a subliniat că din punctul ei de vedere, a fi îngrijt are legătură strict cu curățenia corporală, iar grija față de propria persoană nu presupune să fii scos din țiplă tot timpul.

„Mă număr printre femeile care înţeleg că timpul nu poate fi oprit şi că fiecare rid ascunde o poveste, că a fi îngrijt are legătură cu curăţenia corporală. Eu sunt dintre aceia care vor să îşi trăiască vârsta aşa cum e ea”, a scris ea pe rețelele de socilizare.

Motivul pentru care a ales să se pocăiască

Dana Nălbaru a ales, în urmă cu mai mulți ani, calea credinței și s-a pocăit. În urmă cu un an, fiul ei, Kadri, a avut grave probleme de sănătate, iar artista s-a rugat intens pentru ca micuțul să depășească cu bine intervenția chirurgicală la care a fost supus.

,,Când băiețelul meu s-a îmbolnăvit, anul trecut, în ianuarie, și a trecut printr-o operație destul de grea, am trecut printr-un moment în care am crezut că o să-l pierdem. Nu am fost disperată, am avut cu adevărat credință că lucrurile vor fi bine.

M-am pus pe genunchi și m-am rugat. Și am știut că el va fi bine, pentru că atunci Domnul a vorbit. Una este să crezi și altă este să te încrezi în Dumnezeu”, a mărturisit Dana Nălbaru, în podcastul lui Mihai Morar.