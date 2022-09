Teatrul românesc este în doliu. Joi seară a murit celebrul actorul Alexandru Arșinel, iar reacțiile altor vedete de la noi nu au întârziat să apară. Printre cei apropiați lui Arșinel a fost și prezentatorul TV Dan Negru, care a făcut pentru Spynews.ro primele declarații despre moartea actorului.

Ce crede Dan Negru despre marii actori ai României

Prezentatorul TV a spus că toți marii actori ai țării noastre ar trebui să fie considerați „regi ai audiențelor” pentru că televiziunea a început, de fapt, cu ei. De 25 de ani, spune acesta, a făcut toate emisiunile în care a fost prezent regretatul actor și nu a lipsit niciodată.

„Am primit vestea complicat, pentru că televiziunea a pierdut un reper, a pierdut o lume. Arșinel, Stela și Piersic sunt oamenii care au construit golden age-ul televiziunii, sunt oameni care au ridicat audiențele în televiziune și lor de exemplu, eu le datorez porecla asta de „Regele audiențelor”, datorită lor, nicidecum altcuiva. În ultimii 25 de ani nu a existat un singur format de televiziune în care Arșinel să nu fi fost prezent, pe care el să-l fi prezentat, nu a existat nici unul și aici nu vorbesc de alea 25 de revelioane, ci vorbesc de toate formatele”, a declarat Dan Negru.

Acesta a mai spus și că, în același timp, este normal ca timpurile să se schimbe, așa cum internetul, la un moment dat, va învinge definitiv televiziunea în forma pe care o cunoaștem acum.

„Arșinel și toți ceilalți sunt o lume care a construit golden age-ul televiziunii. Lumea asta dispare încet-încet, așa cum dispare și televiziunea și încet-încet îi ia locul internetul. Asta e normalitatea vieții!” a completat prezentatorul TV.

Despre ce a fost ultima conversație a lui Dan Negru cu Alexandru Arșinel

Dan Negru a mărturisit că ultima conversație pe care a avut-o cu Alexandru Arșinel avusese loc acum trei săptămâni și că a fost despre fotbal.

„Ultima dată am vorbit acum vreo trei săptămâni. Ultima dată când am vorbit cu Domnia Sa a fost despre Steaua. Nu am vorbit ca să ne plângem, că el nu era un om care să se plângă. Eram pe punctul unde el paria pe Steaua că se va duce în primăvara europeană, iar eu i-am spus că nu se va duce și am discutat pe tema aceasta” a declarat prezentatorul TV.