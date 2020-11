„Proiectul BRUA faza I este finalizat, atât conducta, cât şi staţiile de comprimare. BRUA va duce la diversificarea surselor de aprovizionare şi la consolidarea securităţii energetice. De asemenea, va permite fluxul de gaze de pe platforma Mării Negre. Este o realizare foarte mare pentru România şi Uniunea Europeană”, a declarat Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Proiectul BRUA are drept obiectiv asigurarea accesului la noi surse de gaze, precum şi facilitarea transportului de gaz caspic către pieţele din Europa Centrală şi de Est. Faza I asigură capacităţi de transport bidirecţional de 1,5 miliarde metri cubi pe an în sau din direcţia Bulgaria şi 4,4 miliarde metri cubi pe an în sau din direcţia Ungaria.

Care era termenul de finalizare al proiectului?

Proiectul a fost declarat de Comisia Europeană ca fiind de importanţă strategică. Tronsonul românesc al conductei ar fi trebuit finalizat în decembrie 2020 şi a necesitat o investiţie totală de 480 de milioane de euro, din care 180 de milioane de euro reprezintă un grant acordat de Comisia Europeană.

Ce presupune BRUA?

BRUA este un proiect de aproximativ 560 milioane de euro care se va traduce pe teritoriul României printr-o conductă de 550 km pe traseul Giurgiu – Podişor – Corbu – Hurezani – Haţeg – Recaş – Horia şi a trei staţii noi de comprimare (Corbu, Haţeg, Horia), care vor lega punctele existente de interconectare cu sistemele de transport gaze naturale din Bulgaria (la Giurgiu) şi Ungaria (Csanadpalota). La momentul finalizării BRUA (2019), gazoductul va permite transportul a 1,5 mld. mc/an gaze naturale înspre Bulgaria şi de 4,4 mld. mc/an înspre Ungaria. Gazoductul va permite nu doar furnizarea de gaze către Europa Centrală ci și un flux bidirecțional, ceea ce înseamnă mai multe surse, mai multă competiție și un preț mai mic pentru consumatorul final.

Gazoductul BRUA se integrează perfect atât în politicile UE de diversificare a surselor de energie și securizare furnizării de gaze naturale către piața europeană. Combinat cu proiectele similare din Bulgaria și Grecia, BRUA va lega Europa Centrală cu Coridorul Sudic ce aduce gazele azere din Bazinul Caspic, via Turcia, prin Grecia și Albania. De asemenea, BRUA se adaugă politicilor României de a-și consolida poziția de hub regional pe piața energetică. Viitoarea conectare a BRUA cu prognozatul terminal GNL de la Constanța, printr-o extindere de 300 km, va continua politica de securizare a pieței energetice europene. Astfel se va facilita accesul atât la perimetrele românești de gaze naturale din Marea Neagră cât și la o rută alternativă pentru gazele din Bazinul Caspic exploatate de compania azeră SOCAR, cu care Transgaz are deja un Memorandum de înțelegere semnat.