Dan Barna reacționează dur cu privire la propunerea făcută: Nu într-o persoana stă performanța ANAF

Dan Barna a subliniat marți, 6 aprilie, că performanța ANAF nu stă „într-o persoană”. Astfel, co-preşedintele USR-PLUS a întrebat dacă ar fi existat o diferență, în cazul în care propunea „un om în vârstă, cu părul alb de experienţă”.

„Nu într-o persoană stă performanţa ANAF, să fim foarte clari! (…) Dacă puneam un om în vârstă, cu părul alb de experienţă, cocoşat de resursele acumulate până acum, ar fi fost un rezultat mai bun?”, a declarat Dan Barna pentru Digi 24.

Un om care are 6 ani şi jumătate experienţă în management

„Nu ştiu de ce tinereţea este privită ca un handicap. El lucrează de şase ani şi jumătate în acest domeniu financiar-bancar cu rezultate concrete foarte clare. Este un om integru care are competenţă pe care a dovedit-o şi are energia şi elanul tinereţii. Ce e de reproşat aici? Aştept să fie un vector activ în ceea ce înseamnă reforma ANAF şi să aducă acea energie de care are atâta nevoie o structură anchilozată. (…) Nu într-o persoană stă performanţa ANAF, să fim foarte clari! Este o resursă pe care USR PLUS pariază că va aduce energia necesară şi competenţa necesară în structura ANAF, dar asta presupune un proces mult mai larg care este, de altfel, prezent, în ceea ce înseamnă PNRR unde avem alocate resurse pentru digitalizarea şi reformarea ANAF, pentru că soluţia este digitalizarea. Dacă puneam un om în vârstă, cu părul alb de experienţă, cocoşat de resursele acumulate până acum ar fi fost un rezultat mai bun?”, a completat Barna, la Digi 24.

De asemenea, acesta a adăugat că Emil Sămărtinean este un om care are 6 ani şi jumătate experienţă în management.

„Nu e fără experienţă. Am văzut liniile de atac rostogolite în spaţiul public. Nu ştiu de când munca în perioada de facultate este o ruşine, pentru că i se reproşează că în perioada de studenţie a avut diverse activităţi. Şi mie se poate reproşa că am vândut cabluri, când eram student, în blocuri, adică… este un om care are 6 ani şi jumătate experienţă în management şi în ceea ce înseamnă consultanţă în zona fiscală”, a afirmat Dan Barna, despre propunerea USR-PLUS pentru funcţia de vicepreşedinte ANAF, explicând că Emil Sămărtinean a atras aproape două milioane de euro “prin intelectul său, prin capacitatea sa profesională” pentru companiile cu care a lucrat şi cărora le-a oferit consultanţă, fapt care îl recomandă pentru o funcţie de conducere în ANAF.