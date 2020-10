„Nicuşor Dan e oricând binevenit în USR (…), în USR PLUS, în proiect, pentru că este partidul pe care l-a creat şi partidul din care a pornit în acest destin politic care, iată, l-a făcut primarul Bucureştiului. Eu însă cred (…) că va rămâne primar independent, tocmai pentru că această susţinere a celor doi poli de forţă de pe dreapta din Bucureşti, USR PLUS şi PNL, este exact de natură să-i asigure susţinerea pentru proiectele mari pe care le are pentru Bucureşti”, a declarat Dan Barna la TVR1.

Acesta a spus că l-a invitat de mai multe ori pe Nicuşor Dan să revină în USR şi că va fi ceva firesc dacă primarul ales al capitalei îşi va dori mandatul de preşedinte al formaţiunii, iar colegii de partid îl vor vota.

„În USR funcţionează democraţia pe bune şi ăsta e un lucru foarte sănătos. Dacă, prin votul colegilor, Nicuşor va obţine acest mandat şi îl va dori, foarte bine, e normal şi firesc”, a spus Barna.

Întrebat dacă va face echipă cu Nicuşor Dan, acesta a răspuns: „Evident”.

Despre alegerile parlamentare din iarnă

Tot la TVR 1, acesta a declarat că alegerile parlamentare ar putea avea loc în situaţia în care numărul de îmbolnăviri ar rămâne la un nivel la care sistemul sanitar să poată gestiona situaţia, el spunând că, în caz contrar, ar fi „rezonabilă” o amânare a alegerilor.

„Cât timp sistemul funcţionează, cât timp lucrurile sunt sub control, şi alegerile pot să aibă loc. În momentul în care ai un număr mare de cazuri, amânarea lor devine o alternativă rezonabilă”.

„În momentul de faţă, calendarul este cu alegeri pe 6 decembrie. Dacă lucrurile rămân într-o zonă controlabilă, ar trebui organizate alegerile pentru că această instabilitate, acest joc de-a şoarecele şi pisica între Guvern şi Parlament, de fapt în loc să fie focus pe situaţia din sănătate e o cafteală politică în desfăşurare şi asta am văzut-o în ultimele luni din plin”, a declarat liderul USR, miercuri seară, la TVR.

Acesta a precizat că este nevoie de un nou Parlament şi de un guvern care să poată lua decizii astfel încât „să fie eficient în aceste măsuri”.

„Deocamdată e un vârf în momentul acesta (aproape 3.000 de cazuri noi de COVID-19 – n.r.). Dacă lucrurile se duc spre mai multe mii, deja nu se va mai putea pune problema de alegeri. (…) Putem să facem balet politic fiecare partid, PSD-ul vrea să le amâne, PNL-ul vrea să le facă acuma, dar responsabil este în momentul în care cifrele ies din orice predictibilitate şi de fapt asta e ideea, capacitatea sistemului sanitar de a face faţă numărului de cazuri.

Cât timp sistemul funcţionează, cât lucrurile acestea sunt sub control, şi alegerile pot să aibă loc. În momentul în care ai un număr mare de cazuri, amânarea lor devine o alternativă rezonabilă”, a declarat Dan Barna.​

