Compania de IT Cyber Solutions care are ca principal obiect de activitate activările de brand (instalații tehnologice) în cadrul evenimentelor corporate, relansează pe piață (prima versiune fiind lansată în 2014) cartea de vizită inteligentă.

Am combinat cărțile de vizită de lux cu tehnologia NFC și a rezultat CyberTAG.

Deși nu pare, o carte de vizită contribuie la crearea primei impresii despre dvs. și firma dvs. și este la fel de grăitoare ca și costumul pe care îl purtați sau ca mașina cu care veniți la o întalnire. CyberTAG a dus cărțile de vizită la următorul nivel, este un smart business card, un icebreaker în cadrul oricărei întâlniri, asigură o primă impresie memorabilă, un punct de plecare…restul depinde de tine!

O carte de vizită smart care transferă contactul tău în agenda interlocutorului printr-o simplă apropiere a carții de vizită de smartphone-ul acestuia rezultatul fiind next level networking.

Printre alte beneficii putem enumara, eco-friendly, prețul redus, te scapă de grija stocului și a nenumăratelor comenzi și stabilește o legatură fină între utilizatorul clasic al cărților de vizită și cel digital mulțumind ambele segmente.

În ceea ce privește personalizarea grafică, aceasta este 100% custom pentru fiecare client. Stil minimalist sau complex, PVC, print UV, lăcuire selectivă, cod QR custom, toate acestea fac ca fiecare CyberTAG să fie unic

Nu este de mirare că cel mai popular instrument de marketing este cartea de vizită – este portabilă, costă foarte puțin, este versatilă și toată lumea asteaptă una! Din păcate, conform statisticilor, peste 90% dintre cărțile de vizită ajung în coșul de gunoi chiar în ziua în care au fost primite/date.

Cum facem așadar să obținem o carte de vizită distinctă și memorabilă pentru clienți, o carte de vizită al cărui design să nu coste o avere și TOTUȘI să nu fie aruncată la gunoi?!

Răspunsul este simplu, CyberTAG!!!

Fă pasul către viitor! One time only but forever! https://cybersolutions.ro/cybertag

Articol realizat de CyberSolution.