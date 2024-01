Ce sunt cutremurele de gheață?

Un fenomen meteorologic cunoscut sub numele de cutremure de gheață, care produc sunete puternice și declanșează mici cutremure asemănătoare unui seism normal, a fost resimțit în jurul orașului Chicago când temperaturile au scăzut sub zero grade Celsius.

Climatologul statului Illinois, Trent Ford, a declarat că nu există un sistem oficial de raportare pentru cutremurele de gheață. Acestea apar după înghețarea bruscă a solului, dar a văzut și auzit rapoarte despre acest fenomen pe rețelele de socializare. De asemenea, el a experimentat în trecut câteva astfel de cutremure, cunoscute oficial sub numele de crioseism.

„Sună ca și cum cineva ar rupe o creangă foarte mare dintr-un copac sau poate că sparge o folie cu bule foarte mare. Nu sunt chiar focuri de armă, dar e cam așa ceva și poate fi atât de puternic”, a spus Ford, potrivit CNN. „Zdruncinăturile sunt mai puțin frecvente”, a adăugat el. „Acestea pot fi ca niște cutremure mici, dar nu în măsura în care cad tablouri de pe perete”.

Aceste cutremure de gheață nu sunt periculoase în general

Cutremurele de gheață pot fi neliniștitoare, mai ales dacă oamenii nu sunt conștienți de ele. Totuși, ele nu reprezintă un pericol real, a adăugat Ford. În cazuri extreme, acestea pot provoca daune la drumuri sau la fundațiile clădirilor, dar acest lucru este rar.

Fenomenul nu este unic în Midwest-ul american. Cutremure de gheață au fost raportate și în New England, Canada și în unele părți ale Scandinaviei. Acestea se pot întâmpla în zonele rurale sau urbane.

Acest fenomen se produce de obicei într-un anumit set de condiții de iarnă, a spus Ford – după o perioadă umedă, ploioasă și atunci când există puțină zăpadă, care are un efect izolator, pe sol. Cât de frecvente sunt cutremurele nu este clar, deoarece nu există încă prea multe cercetări în acest sens.

„Ceea ce avem nevoie este ca solul să fie aproape saturat cu apă, astfel încât să existe foarte puțin spațiu de aer care să se umple”, a spus el. „Și apoi este nevoie de un îngheț rapid”.

Odată ce solul este înghețat, acesta se comportă ca un material diferit. Devine mai solid, nu se micșorează și nu se umflă așa cum ar face-o în mod normal.

„Acea apă din sol îngheață și se extinde … în interiorul solului și, în esență, fisurează sau fracturează solul (înghețat) aproape ca o stâncă. Așadar, această fracturare este cea care produce (sunetul) de pocnitură și bubuitură.”

Fenomenul este studiat și în Finlanda

În nordul Finlandei, un șir de cutremure de gheață relativ puternice în orașul Oulu a generat îngrijorare după ce fenomenul seismic a avariat o casă în 2016 și a rupt drumuri în acel an și din nou în 2021.

În timpul iernii din 2022 și 2023, o echipă de cercetători finlandezi a instalat două rețele de instrumente seismice, una în Oulu și una mai la nord, în Sodankylä, pentru a investiga mai mult. Oamenii de știință au împărtășit datele preliminare ale studiului lor la sfârșitul anului trecut.

Ei au reușit să identifice cutremurele de gheață în datele seismice pe care le-au colectat, deoarece forma de undă este distinctivă, a declarat Kari Moisio, cercetător la Universitatea din Oulu și unul dintre autorii studiului. El a precizat că acest studiu va fi publicat în curând într-o revistă științifică. Echipa a urmărit, de asemenea, temperatura solului pe parcursul studiului.

Cercetătorii au detectat 11 cutremure de gheață în situl de lângă Oulu și 34 mai la nord, lângă Sodankylä, în perioada studiată.

„Cel puțin din punctul nostru de vedere, aceasta a fost prima dată când am putut să analizăm aceste evenimente cu atâta precizie”, a spus el.

Când și unde se pot produce aceste cutremure?

Cutremurele de gheață sunt susceptibile de a se produce atunci când temperatura scade rapid la mai mult de minus 20 de grade Celsius cu o rată de aproximativ 1 grad pe oră, au constatat cercetătorii.

Drumurile și alte zone curățate de zăpadă au fost considerate a fi deosebit de vulnerabile la cutremurele de gheață. Cu toate acestea, cel mai recent studiu a sugerat că unele cutremure de gheață au avut loc în zonele umede și mlaștini, unde se acumulează apă. Aceste zone aveau de obicei un strat de zăpadă, a spus Moisio, astfel că descoperirea a surprins echipa de cercetare.

Pentru a înțelege dacă seismele de gheață sunt în creștere, echipa intenționează să monitorizeze aceleași zone în această iarnă și în cea următoare. De asemenea, cercetătorii speră să cartografieze cât de frecvente sunt cutremurele de gheață în alte zone ale țării.