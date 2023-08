Un cutremur semnificativ s-a produs sâmbătă seara în Afganistan, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut magnitudinea 5,8 și s-a produs la mare adâncime.

„În ziua de 05 August 2023, la ora 19:01:53 (ora locală a României), s-a produs în Hindu Kush Region, Afganistan, un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5.8, la adâncimea de 238.6 km”, scrie pe portalul INCDFP.

Potrivit Centrului Național de Seismologie din India (NCS), epicentrul a fost localizat la 36,38 latitudine și 70,77 longitudine, iar cutremurul a avut loc la o adâncime de 181 km. Acesta a fost resimțit în unele părți din Delhi și regiunile învecinate, Jammu și Kashmir și la granița dintre Afganistan și Pakistan.

De asemenea, cutremurul a fost resimțit în Rajouri, Srinagar, Gulmarg din Jammu și Kashmir, precum și în regiunea Katra și în orașe din Pakistan, printre care Lahore, Islamabad, Rawalpindi, Peshawar și altele.

Se pare că locuitorii s-au panicat în unele regiuni și au început să iasă din casele lor în urma cutremurului.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 36,38 grade latitudine nordică și 70,77 grade longitudine estică, în regiunea Hindukush din Afganistan, a declarat Centrul Național de Seismologie din India.

„Cutremur cu magnitudinea: 5,8, s-a produs la 05-08-2023, 21:31:48 IST, Lat: 36.38 & Long: 70.77, Adâncime: 181 Km ,Locația: Regiunea Hindu Kush, Afganistan”, a transmis NCS pe Twitter, citat de Hindustan Times.

Până în prezent, nu sunt rapoarte privind victime sau pagube materiale în regiunile afectate.

Afganistanul este frecvent lovit de cutremure, în special în lanțul muntos Hindu Kush, care se află în apropierea joncțiunii dintre plăcile tectonice eurasiatică și indiană. Acesta a fost cel de-al treilea cutremur care a zguduit Jammu și Kashmir sâmbătă. Anterior, regiunea a fost zguduită de alte două cutremure care au avut magnitudinea de 4,8 și, respectiv, 5,2.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a zguduit Gulmarg, în Jammu și Kashmir, iar adâncimea sa a fost de aproximativ 129 km, a raportat NCS.

„Cutremur cu magnitudinea: 5,2, s-a produs la 05-08-2023, 08:36:01 IST, Lat: 35.46 & Long: 73.32, Adâncime: 129 Km, Locație: 184 km NNW de Gulmarg, Jammu și Kashmir”, a transmis NCS pe Twitter.

Nici în aceste cazuri nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

