Vladimir Putin a dat ordinul de oprire a contraofensivei Ucrainei

Vladimir Putin, potrivit unor surse, ar fi ordonat ministrului Apărării Rusiei să oprească contraofensiva Ucrainei. Șoigu ar fi primit ca termen limită începutul lunii octombrie.

Institutul pentru Studierea Războiului (ISW), un ONG american, oferă mai multe informații despre acest presupus ordin:

„O sursă din interiorul Kremlinului susține că Putin i-ar fi dat ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, un termen limită până la începutul lunii octombrie 2023 pentru a îmbunătăți situația de pe front, a opri contraofensivele ucrainene și trupele ruse să preia din nou inițiativa”, transmite ISW.

Putin ar vrea ca armata să cucerească toate pozițiile defensive inițiale

Potrivit surselor citate, șeful de la Kremlin ar fi cerut comandamentului militar rus să recucerească toate pozițiile defensive inițiale. Astfel, armata ar putea crea iluzia că Ucraina, cu toate eforturile sale de contraofensivă, nu a avansat deloc. Atât din punct de vedere tactic, cât și operațional.

Acest lucru ar avea și un efect negativ asupra statelor occidentale care sprijină eforturile de război ale Ucrainei.

ISW anunță că o astfel de tactică va fi încununată cu succes pe termen lung doar dacă Rusia va reuși în practică să oprească armata ucraineană, care are în prezent un avânt considerabil în ceea ce privește eliberarea de teritorii mari.

Contraofensiva Ucrainei a fost recunoscută de Putin abia pe 9 iunie. La acea vreme, el a notat că Ucraina nu va avansa deoarece forțele armate ruse sunt mult prea bine pregătite. Totodată, el susținea că armata Ucrainei suferă mari pierderi de personal și de echipamente militare.

„Putin și Kremlinul prezintă operațiunile rusești de apărare ca pe o victorie majoră pe câmpul de luptă, iar contraatacurile constante ale Rusiei permit Kremlinului să susțină că aceste operațiuni sunt victorii izolate pe fundalul unei lipse generale de succes rusesc în altă parte pe front”, se arată în raportul ISW.

Analiștii organizației non-guvernamentale americane sugerează că obiectivul rușilor este să submineze sprijinul și încrederea în forțele ucrainene, atât în Ucraina cât și în Occident.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War) este un grup de cercetare și think tank american de tip non-profit, fondat în 2007 de către istoricul militar Kimberly Kagan, cu sediul în Washington, D.C. ISW oferă cercetare și analiză în probleme de apărare și afaceri externe.