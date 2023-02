Claudiu Năsui, în fața procurorilor. Deputatul USR s-a prezentat la sediul DNA

Așadar, deputatul USR Claudiu Năsui s-a prezentat luni, 6 februarie, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), pentru a da declarații în dosarul de corupție de la Romarm în care sunt urmăriți penal șeful companiei, Victor Pițurcă și Alexandru Pițurcă.

Dosarul are legătură cu achiziția de măști de protecție și materiale de producție în pandemia de COVID-19, iar Claudiu Năsui a fost convocat ca martor în calitate de fost ministru al Economiei, care are în subordine Romarm.

„Eu am început procedurile de demitere şi ele au fost oprite de cei care au venit după. Uitaţi-vă cine a fost în Consiliul de Administraţie înainte şi după. Puteţi să vedeţi cine a numit oamenii în CA şi cine a susţinut directorul general în fiecare companie de stat”, a spus Claudiu Năsui, atunci când a fost întrebat de jurnalişti la intrarea în sediul DNA de ce se află încă în funcţie Gabriel Ţuţu.

Claudiu Năsui a lansat acuzații grave

În urmă cu o săptămână, deputatul USR a dezvăluit mai multe informații despre Romarm și șeful companiei, Gabriel Țuțu, despre care a spus că ar fi protejatul actualului ministru Virgil Popescu.

Acesta susținea că a demarat procedurile de schimbare a lui Gabriel Țuțu pe vremea când era ministru al Economiei. Mai mult, deputatul USR a susținut că Gabriel Țuțu beneficia de o „protecție masivă din partea sistemului”, iar procedura de concediere a fost oprită de Virgil Popescu.

„Cât am condus Ministerul Economiei am demarat procedurile de schimbare a domnului Țuțu. Evident domnul în cauză a aflat și a urmat încă o campanie de presă împotriva mea. Dar asta nu mai contează. Am apucat să schimb CA-ul Romarm cu oameni extraordinari, anunțați prin comunicat de presă, nu pe șest ca acum. Ce credeți că a urmat? Emisiuni cu Năsui propune un bancher șef la armament.

Nu erau buni oamenii din privat care au trecut testul pieței reale. Erau buni pensionarii speciali printre care și un fost polițist din Strehaia, omul de casă al lui Virgil Popescu, care era prin mai toate companiile de stat.

Puteți să vă imaginați genul de protecție masivă pe care o avea domnul Țuțu din partea sistemului (…) Iar ei mai departe cotizează oriunde trebuie ca să rămână în funcție sau ca să-și consolideze poziția. De aceea domnul Virgil Popescu a repus în funcție toți administratorii speciali din companiile de stat pe care îi dădusem eu afară și a oprit, evident, procedura de concediere a domnului Țuțu”, a acuzat Claudiu Năsui.

Un judecător de la Tribunalul Bucureşti a respins cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a directorului Romarm, Gabriel Ţuţu, şi a lui Alexandru Piţurcă, fiul lui Victor Piţurcă, în dosarul legat de achiziţii de măşti de protecţie neconforme pentru Ministerul Apărării.

Magistratul a dispus ca cei doi să fie plasaţi sub control judiciar, având mai multe interdicţii.