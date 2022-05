Insula stâncoasă, până acum lipsită de importanță, de 17 hectare, aflată în apropiere de coasta Ucrainei și României, a căpătat o importanță strategică tot mai mare, în contextul în care Rusia încearcă să își mențină blocada asupra coastelor Ucrainei.

Cu toate videoclipurile cu drone TB2 care distrug sistemele de apărare aeriană, elicopterele și ambarcațiunile de debarcare rusești în această lună, Ucraina a eșuat în încercarea de a recuceri Insula Șerpilor, pierdută în mod memorabil în primele zile ale războiului.

În weekend, o navă sub pavilion togolez care trecea prin apropierea Insulei Șerpilor a fost avertizată de ruși să “părăsească apele teritoriale ale Rusiei, în caz contrar vor fi folosite arme”, potrivit marinei ucrainene. Acest lucru echivalează cu “însușirea ilegală a teritoriului ucrainean”, a adăugat marina, potrivit The Guardian.

Marina rusă a dominat Marea Neagră de la începutul războiului, nu în ultimul rând pentru că Ucraina nu avea o forță maritimă reală. Aceasta a pierdut trei sferturi sau mai mult din marina sa în timpul confiscării Crimeei de către Rusia în 2014, iar singura sa fregată rămasă a fost sabordată în mod deliberat la câteva zile după începerea războiului pentru a împiedica capturarea sa.

Cu toate acestea, Rusia și-a pierdut nava amiral, crucișătorului de rachete Moskva, la mijlocul lunii aprilie, în urma unui atac cu rachete de croazieră Neptune de pe teritoriul ucrainean. Nava asigurase capacitatea de apărare aeriană și maritimă a restului flotei rusești din Marea Neagră, formată din 20 sau mai multe nave de război și submarine.

Looks like significantly more activity both near and on Snake Island, Ukraine today. @CovertShores highlighted Sentinel Imagery showing multiple ships nearby, but there now appear to be at least 10 vehicles on the island too. @OAlexanderDK has been identifying the various ships pic.twitter.com/golSK9ATDu

Moskva ajutase la capturarea Insulei Șerpilor, iar fără ea flota rusă a fost împinsă mai departe de coasta Ucrainei (rachetele Neptune au o rază de acțiune de până la 320 de kilometri), aducând insula din nou în calcul. Determinarea Rusiei de a păstra o poziție solidă pe insulă arată că aceasta este, de fapt, o alternativă la nava amiral scufundată.

“Gândiți-vă la ea ca la un distrugător de nescufundat”, a declarat Andy Netherwood, un expert în apărare aeriană. “Dacă plasezi acolo un radar și sisteme de rachete sol-aer, îți permite să domini spațiul aerian din nordul Mării Negre, inclusiv apropierea de Odesa, importantă din punct de vedere strategic.”

Rusia s-a folosit de dominația sa în Marea Neagră pentru a lansa atacuri cu rachete de croazieră Kalibr asupra unor ținte ucrainene, inclusiv de pe submarine. Rachetele pot avea o rază de acțiune de 1.200 de mile, fiind capabile, în teorie, să lovească oriunde în Ucraina.

A lot of Russian activity on Snake Island over that last few days, now 10 vehicles on the island and 7 ships nearby.

Also two more buildings near the dock appear to have been hit since May 14th. Green roofed building and building just south have had their roofs collapsed. https://t.co/jFONCRiPOa

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) May 24, 2022