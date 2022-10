Mai mulți angajați de top ai companiei de televiziune au anunțat că părăsesc trustul. În luna octombrie, au plecat directorul financiar, directorul de marketing şi un om de la vânzări.

De asemenea, Antena Group trece şi prin schimbări la nivel editorial. Anca Budinschi, şefa Observatorului, părăseşte şi ea grupul media.

Cine sunt oamenii care au plecat de la Antena Group și ce experiență au în televiziune

Plecările anunțate vizează nume din managementul trustului:

Dana Iordache, director de marketing, venită în Antena 1 din Pro TV de un an;

Monica Stănescu, director financiar în ultimii trei ani;

George Ştefănucă, om de vânzări, tot fost Pro TV, venit în Antena 1 din Pro TV, acum doi ani, a relatat Paginademedia.ro.

Dana Iordache a devenit director de marketing la Antena în 2021, după ce Cristina Jura a plecat din compania de televiziune. Dana Iordache are 20 de ani de experienţă la Pro TV. Ea a început să lucreze la Pro TV în vara lui 2004. A fost asistent de producţie, apoi a lucrat la Pro TV Internaţional până în anul 2007 (responsabilă de strategia de programare a staţiei, de grila de programe).

Începând cu anul 2008, Dana Iordache a activat în calitate de brand manager la Pro TV, dar şi la Pro Cinema şi Pro TV Internaţional.

Monica Stănescu și-a început activitatea în calitate de Chief Financial Officer în luna iunie 2019. Anterior, a activat ca Project Manager la Antena TV şi Radio ZU. Monica Stănescu a activat și în alte trusturi media precum:

BDO România (2016-2019), unde a fost consultant şi apoi Director Transfer Pricing & Value Chain Taxation;

Radio ZU (2014-2016) – Business & Managerial Consultant;

Antena 3 (2010-2016) – Financial Controller;

Antena 1 (2007-2010) – Senior Accountant & Reporting.

George Ştefănucă a lucrat în cadrul Antena TV Group timp de aproape trei ani ani. Acesta s-a alăturat grupului Intact în ianuarie 2020. O bună perioadă s-a ocupat de vânzări pe TV. Ulterior, după demisia lui Gusti Roman de la şefia digitalului, care a avut loc în august 2020, George Ştefănucă a preluat vânzările de pe digital.

Înainte de Antena 1, a lucrat doi ani în Pro TV (head of Programmatic & Data). Doi ani şi jumătate a fost la Ringier (2016-2018) – Group Head of Data, Group Head of Advertising Sales, dar a activat şi ca Head of Marketing & Product Development la Market Squared (2015-2016).