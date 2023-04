Protestatarii au luat cu asalt biroul din Paris al BlackRock ținând în mână rachete de semnalizare roșii și lansând fumigene.

Demonstranții au intrat joi cu forța în clădirea care găzduiește biroul BlackRock din Paris, ducând protestul lor împotriva reformei guvernamentale a pensiilor la cel mai mare administrator de bani din lume.

Videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare au arătat protestatari care au intrat în blocul de birouri Centorial, situat în apropierea operei Opéra Garnier, ținând în mână rachete de semnalizare roșii și lansând fumigene.

Aproximativ 100 de persoane, inclusiv reprezentanți ai mai multor sindicate, au stat la parterul clădirii timp de aproximativ 10 minute, scandând sloganuri împotriva reformei. Biroul BlackRock se află la etajul al treilea.

„Semnificația acestei acțiuni este destul de simplă. Ne-am dus la sediul BlackRock pentru a le spune: banii muncitorilor, pentru pensiile noastre, ni-i iau”, a declarat Jerome Schmitt, purtător de cuvânt al sindicatului francez SUD, pentru BFM-TV, potrivit CNN.

BlackRock a refuzat să comenteze.

#FRANCE: protesters have occupied the Blackrock office in Paris, singing „we’re here! Even if Macron doesn’t like it we are here!”. Smoke rising in the middle of the luxurious #Blackrock headquarters. pic.twitter.com/toYGs3Lsyt

