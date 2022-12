Tragedia momentului! Zece persoane, între care cinci copii , și-au pierdut viața incendiu de proporții

Guvernul local a transmis că incendiul a izbucnit într-un imobil de apartamente în apropiere de Lyon, în Franța. 170 de pompieri au fost trimiși la fața locului, iar la ora 03:25 (02:25 GMT) și au stins incendiul.

Totuși, zece persoane, între care cinci copii, au murit în incendiu. Pe lângă numărul persoanelor decedate, pompierii au precizat că patru persoane sunt în stare critică, iar alte 10 au raportat răni minore, conform informațiilor transmise de theguardian.com

De asemenea, oficialii francezi au dat publicității ulterior un comunicat în care se spune că un „incendiu de proporții” a izbucnit într-un bloc de locuințe cu șapte etaje din Vaulx-en-Velin.

Nu se cunoaște încă cauza incendiului

Olivier Klein, ministrul delegat al orașelor și locuințelor pentru regiunea Borne, a scris vineri dimineață pe Twitter că cifrele provizorii sunt înfiorătoare.

„Numărătoarea provizorie îți dă fiori pe șira spinării”, a transmis Olivier Klein.

La rândul său, ministrul de interne, Gerard Darmanin, a declarat că nu se cunoaște încă cauza incendiului și a lăudat munca pompierilor care au salvat oameni în „condiții extrem de dificile”.

Acesta a adăugat că toți copiii care au murit aveau vârste cuprinse între trei și 15 ani. Gerard Darmanin a spus și că o anchetă privind cauzele care au declanșat incendiul va fi lansată în cursul zilei de vineri.

Reacțiile nu au întârziat să apară

Un locuitor a declarat pentru postul francez de televiziune BMF TV că nu îi dau lacrimile atunci când se gândește la victime.

Un alt vecin a spus că a fost trezit de țipete

Un alt vecin, care a declarat că locuiește la doar 100 de metri de clădirea în care a izbucnit incendiul, a fost trezit de foc.

„Am auzit țipete, copii țipând. Când am deschis ferestrele, am văzut că ieșea fum și am coborât imediat la parter”, a spus el.

Bărbatul, identificat doar ca Sarem, a declarat că vecinii au ajuns la fața locului cu o scară și au ajutat la evacuarea persoanelor care locuiau la primul etaj.