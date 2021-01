Cutremur în Europa! Liderii UE reacționează la arestarea lui Alexei Navalnîi şi cer eliberarea imediată a opozantului după ce a fost reţinut de poliţişti când a ajuns pe un aeroport din Rusia.

Printre cei care critică evenimentele recente se află preşedintele Consiliului European, Charles Michel. Acesta a cerut autorităţilor ruse să îl elibereze imediat pe Navalnîi, conform reuters.com

„Reţinerea lui Alexey Navalny după sosirea la Moscova este inacceptabilă. Le cer autorităţilor ruse să-l elibereze imediat”, a scris Charles Michel pe Twitter.

O altă reacție vine din partea lui liderului diplomaţiei europene, Josep Borrell Fontelles.

„Autorităţile ruse trebuie să respecte drepturile lui Alexei Navalny şi să-l elibereze imediat. Politizarea justiţiei este inacceptabilă”, a transmis acesta la scurt timp după evenimentul respectiv.

Trebuie menționat și că ministrul de Externe Bogdan Aurescu a reacționat la arestarea opozantului. Aurescu a scris pe Twitter un mesaj prin care susţine că reţinerea liderului opoziţiei ruse este inacceptabilă şi nedemocratică.

„Reţinerea liderului opoziţiei ruse la întoarcea sa în Rusia, după ce s-a refăcut fiind otrăvit cu Novichok, este inacceptabilă. Represiunea opoziţiei, doar pentru că este opoziţie, este total nedemocratică”, a scris ministrul de Externe.

De asemenea, Jake Sullivan, viitor consilier pentru securitate naţională al lui Joe Biden, a scris că Aleksei Navalnîi „trebuie eliberat imediat”.

„Navalnîi trebuie eliberat imediat, iar autorii acestui scandalos atac la adresa vieţii lui trebuie să fie traşi la răspundere. Atacurile Kremlinului împotriva lui Navalnîi nu sunt numai o încălcare a drepturilor omului, dar şi un afront adus poporului rus care doreşte ca vocea lui să fie auzită”, a scris el pe Twitter.

Alexei Navalnîi arestat la sosirea în Moscova! Autoritatea penitenciară din Rusia a confirmat că agenţii l-au reţinut pe Navalnîi, cel mai cunoscut critic al preşedintelui Vladimir Putin, transmite agenţia Interfax, preluată de reuters.com

Trebuie menționat că Navalnîi a revenit de la Berlin, unde fusese internat din august pentru a fi tratat după otrăvirea cu agent neurotoxic Noviciok, deşi ştia că ar putea fi arestat.

Alexei Navalnîi arestat. Cursa aeriană a companiei Pobeda, cu care a sosit dizidentul, trebuia să aterizeze pe aeroportul Vnukovo, unde opozantul era aşteptat de un grup de susţinători care îi scandau numele.

De asemenea, poliţia a dispersat protestatarii şi i-a arestat pe câţiva dintre ei. Avionul în care se afla Navalnîi a fost redirecţionat în ultimul moment spre Şeremetievo.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.

— Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021