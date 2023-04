Ce trebuie să faceți în timpul unui cutremur produs noaptea? Sfaturile utile care vă pot salva viața

În ultimele luni, activitatea seismică din țara noastră s-a intensificat. S-au produs frecvent cutremure în zona seismică Vrancea și în unele zone din Oltenia, Banat și Munteania. În ciuda acestui fapt, nu există șanse să apară un cutremur catastrofal în România.

Potrivit seismologului român Gheorghe Mărmureanu, dacă veți mai trece printr-un cutremur, ar trebuie să vă dați jos din pat și să vă lipiți de podea, cu spatele de pat. Nu uitați! În timpul unui cutremur, nu aveți voie să ieșiți pe casa scării!

„Activitatea seismică s-a extins spre Oltenia, spre Banat, în Muntenia e acum mai redusă. Eu sper să nu vină acum un cutremur mai mare, dar, doar Dumnezeu știe!

În România, nu se pune problema unui cutremur catastrofal, nici în Vrancea, nici în Oltenia, nici în Banat. Însă, în caz de cutremur, chiar și de mai mică intensitate, dacă are loc noaptea, cobori din pat pe dușumea și te lipești cu spatele de saltea, de pat, pe o parte.

Dacă e să cadă planșeul, tavanul, acolo se formează un triunghi al vieții, salvator. Americanii au experimentat acest lucru și 100% îți poate salva viața.

Nu încercați sub nicio formă să ieșiți pe scări. Nu știi ce formă ia scara, cum se prăbușește. A fost și situația actorului Toma Caragiu. Dacă rămânea în apartament, trăia. Sticla și paharele nici măcar nu s-au răsturnat pe masă.

Cutremurul din 1977 nu trebuia să aibă loc, conform statisticilor. Unul catastrofal are loc cam la 100 de ani. Dar, se pare că marele cutremur din 1940 nu și-a făcut atunci toată treaba”, a explicat seismologul român în cadrul unui interviu acordat pentru impact.ro.

În România, nu ar trebui să existe blocuri mai mari de opt etaje

Gheorghe Mărmureanu a mărturisit, totodată, că marii constructori din România nu cer sfatul specialiștilor și înalță blocuri de peste zece etaje, chiar și în Capitală, depășind nivelul maxim admis.

„Nimeni nu-mi cere părerea, sunt foarte mulți căpoși. În Sectorul 1 din București se construiesc blocuri cu foarte multe etaje, e o prostie! Trebuie de maximum șapte-opt etaje, e riscant cu mai multe, iar eu văd blocuri noi, de zece, chiar și de 15 etaje.

De exemplu, în Pantelimon, la 4 martie 1977, un coleg a fost izbit, din perete în perete, la etajul șapte. A fost bine că a durat doar atât seismul, căci, dacă mai dura alte cinci secunde, era și mai mare dezastrul în București”, a zis el.

Cutremurele nu pot fi anticipate

Potrivit spuselor sale, probabilitatea de a prevesti un cutremur nu există nicăieri în lume, în plus, nici nu se potrivește structura geologică, pe zone.

„Eu am lucrat și am colaborat foarte mult cu americanii, am ajuns la ei pe 6 septembrie 1968. Am stat aproape doi ani, acolo, la specializare. Chiar și ei sunt supărați că nu știu exact când se produce un cutremur.

S-a tot încercat să se facă foraje în pământ, să se studieze scoarța terestră, la foarte mare adâncime, dar s-au abandonat forările. Nu știm exact ce e în pământ, sunt mari surprize. Pământul înghite tot”, a povestit Gheorghe Mărmureanu.